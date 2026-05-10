Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области продолжают предлагать как частные владельцы, так и места организованного размещения, сообщает Politeka.

Предложения включают различные форматы поселения – от отдельных комнат в домах до проживания в модульных городах и шелтерах. Условия зависят от локации и договоренности с владельцами или администрацией объектов.

В Вольнянском районе , в частности в селе Вольнокурьяновское, владелец дома предлагает комнату для женщины, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. Дом расположен примерно в 30 км от Запорожья. В помещении есть интернет, генератор, бытовая техника и печное отопление, однако часть удобств вынесена во двор. От жительницы ожидают помощи в хозяйстве и соблюдения порядка.

В Запорожье работает система временного расселения для внутренне перемещенных лиц. По состоянию на начало 2026 доступными остаются более тысячи мест в различных объектах — общежитиях, коммунальных заведениях, благотворительных приютах и ​​модульных городках.

Для оформления поселения необходимо обратиться в соответствующие службы и предоставить базовый пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. После этого заключается договор, обычно на срок до шести месяцев с возможностью продления.

Специалисты отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области обеспечивается благодаря сочетанию государственных механизмов и частных инициатив, что позволяет оперативно реагировать на потребность во временном убежище.

Перед заселением советуют заранее уточнять условия проживания, доступные бытовые удобства и обязанности сторон во избежание недоразумений при дальнейшем проживании.

