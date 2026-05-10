Плановые графики отключения света в Запорожье на неделю с 11 по 17 мая будут продолжаться по десяткам адресов, сообщает издание Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .
В связи с проведением плановых и профилактических работ на электросетях вводятся графики отключения света в Запорожье на неделю с 11 по 17 мая. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.
11.05.2026 года с 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования не будет электричества, однако только по отдельным адресам:
- Козака Бабуры: 18, 20, 18а
- Сорочынська (Новгородська): 11, 13, 9, 9а п. 1–2, 9б, 3, 5, 7
12.05.2026 года с 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье. Ограничения охватят следующие адреса:
- Академична: 29а, 40
- Анашкина: 1, 18-38, 1а, 3-23, 2-16, 25а, 27-35
- Борыса Гринченка: 68-84, 73-87
- Варненська (Державина): 1-7, 9, 14-24, 1Д, 2-12, 26, 26-40, 35-79, 11-33
- Євгена Адамцевыча (Тымирязева): 112-122, 122а, 125-141
- Игора Сикорського: 104-130
- Комарова: 12
- Культурна: 171
- Менделеева: 1-15, 2-26, 31, 50
- Мыколы Демочани (Мичурина): 49-63, 52-66
- Мыколы Кыценка (Щорса): 49, 62, 64
- Незалежнои Украины: 13
- Солидарности: 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 28-68, 29а, 70-96
- Трегубенка: 5, 6, 6А
- Фанатська (Добролюбова): 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Чумацькый шлях (Котовського): 1-19, 2-32, 23
- Шевченка: 111-119, 120, 120-130, 123, 125-155, 132-136, 138, 140, 142, 144, 146
- пр. Соборный: 226
- пров. Спасивськый: 19-35, 22.
13.05.2026 года с 09:00 до 16:00 будет отсутствовать электричество. Обесточат только следующие адреса:
- Петра Сагайдачного (Бородынська: 12 п.1-6, 12 п.7-12, 14
14.05.2026 года с 09:00 до 17:00 обесточат десятки домов. Ограничения касаются адресов:
- Борыса Гринченка: 68-84, 73-87
- Бочарова: 10, 6, 8, 8а, 8А, 8б
- Варненська (Державина): 26, 26-40, 35-79
- Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87
- Евгена Адамцевича (Тымирязєва): 112-122, 125-141
- Зачыняєва: 77–75, 81–83
- Иванова: 2б, 3
- Игора Сикорського: 104-130
- Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в
- Менделеева: 31, 50
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18
- Сковороды: 1–11, 2–36, 40, 38
- Солидарности: 70-96
- Тараса Бульбы: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14
- Фанатська (Добролюбова): 15
- Фортечна: 88а, 88б, 90 а (п.1-4), 90 а (п.5,6), 92а
- Чаривна: 155, 155б, 157, 157а, 157в, 157г
- Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- пр. Соборный: 226
- пров. Вовчый (Ржевського): 5–21, 2–8
- пров. Спасивськый: 19-35, 22.
