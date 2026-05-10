Вводятся графики отключения света на отдельных улицах Запорожья на неделю с 11 по 17 мая.

Плановые графики отключения света в Запорожье на неделю с 11 по 17 мая будут продолжаться по десяткам адресов, сообщает издание Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

В связи с проведением плановых и профилактических работ на электросетях вводятся графики отключения света в Запорожье на неделю с 11 по 17 мая. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света.

11.05.2026 года с 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования не будет электричества, однако только по отдельным адресам:

Козака Бабуры: 18, 20, 18а

Сорочынська (Новгородська): 11, 13, 9, 9а п. 1–2, 9б, 3, 5, 7

12.05.2026 года с 09:00 до 17:00 вводятся дополнительные графики отключения света в Запорожье. Ограничения охватят следующие адреса:

Академична: 29а, 40

Анашкина: 1, 18-38, 1а, 3-23, 2-16, 25а, 27-35

Борыса Гринченка: 68-84, 73-87

Варненська (Державина): 1-7, 9, 14-24, 1Д, 2-12, 26, 26-40, 35-79, 11-33

Євгена Адамцевыча (Тымирязева): 112-122, 122а, 125-141

Игора Сикорського: 104-130

Комарова: 12

Культурна: 171

Менделеева: 1-15, 2-26, 31, 50

Мыколы Демочани (Мичурина): 49-63, 52-66

Мыколы Кыценка (Щорса): 49, 62, 64

Незалежнои Украины: 13

Солидарности: 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 28-68, 29а, 70-96

Трегубенка: 5, 6, 6А

Фанатська (Добролюбова): 2, 3, 4, 5, 6, 7

Чумацькый шлях (Котовського): 1-19, 2-32, 23

Шевченка: 111-119, 120, 120-130, 123, 125-155, 132-136, 138, 140, 142, 144, 146

пр. Соборный: 226

пров. Спасивськый: 19-35, 22.

13.05.2026 года с 09:00 до 16:00 будет отсутствовать электричество. Обесточат только следующие адреса:

Петра Сагайдачного (Бородынська: 12 п.1-6, 12 п.7-12, 14

14.05.2026 года с 09:00 до 17:00 обесточат десятки домов. Ограничения касаются адресов:

Борыса Гринченка: 68-84, 73-87

Бочарова: 10, 6, 8, 8а, 8А, 8б

Варненська (Державина): 26, 26-40, 35-79

Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Евгена Адамцевича (Тымирязєва): 112-122, 125-141

Зачыняєва: 77–75, 81–83

Иванова: 2б, 3

Игора Сикорського: 104-130

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Менделеева: 31, 50

Нечыпора Дейкуна (Чычерина): 1–17, 4–18

Сковороды: 1–11, 2–36, 40, 38

Солидарности: 70-96

Тараса Бульбы: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Фанатська (Добролюбова): 15

Фортечна: 88а, 88б, 90 а (п.1-4), 90 а (п.5,6), 92а

Чаривна: 155, 155б, 157, 157а, 157в, 157г

Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пр. Соборный: 226

пров. Вовчый (Ржевського): 5–21, 2–8

пров. Спасивськый: 19-35, 22.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и как искать дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где оказывают поддержку.