Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье доступны в нескольких гуманитарных центрах, где помощь оказывают при наличии ресурсов и по предварительному объявлению, сообщает Politeka.

В городе работают гуманитарные центры, регулярно поддерживающие жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах, пожилых людях, многодетных семьях, людях с инвалидностью и малообеспеченных семьях.

В то же время представители таких центров отмечают, что выдача наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье не имеет постоянного графика и зависит от поступления помощи.

Поэтому жителям советуют следить за официальными сайтами и страницами в соцсетях. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить, в частности, в гуманитарном штабе, который работает сразу в нескольких районах города.

Пункты приема граждан находятся в разных частях облцентра, среди которых Александровский район по адресу ул. Гоголя, д.60 в помещении КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» ЗОР, а также Заводской район по ул. Рыночная, дом. 2.

В Вознесеновском районе помощь оказывают на ул. Независимой Украины, дом. 55, в Днепровском районе в БК "Энергетиков" по адресу бул. Винтера, дом. 16.

Также пункты работают в Хортицком районе по ул. Запорожского казачества, д.17а, в Коммунарском районе по ул. Сытова, д.17а и в Шевченковском районе по пр. Моторостроителей, дом. 32 в магазине "Престиж".

Прием граждан происходит с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00. Для получения пакетов необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий регистрацию.

