Вводяться графіки відключення світла на окремих вулицях Запоріжжя на тиждень з 11 до 17 травня.

Планові графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 11 до 17 травня триватимуть за десятками адрес, повідомляє видання Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У зв'язку з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах вводяться графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 11 до 17 травня. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.

11.05.2026 року з 09:00 до 16:00 години через плановий ремонт електрообладнання не буде електрики, проте лише за окремими адресами:

Козака Бабури: 18, 20, 18а

Сорочинська (Новгородська): 11, 13, 9, 9а п. 1–2, 9б, 3, 5, 7

12.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Обмеження охоплять наступні адреси:

Академічна: 29а, 40

Анашкіна: 1, 18-38, 1а, 3-23, 2-16, 25а, 27-35

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Варненська (Державіна): 1-7, 9, 14-24, 1Д, 2-12, 26, 26-40, 35-79, 11-33

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 112-122, 122а, 125-141

Ігора Сікорського: 104-130

Комарова: 12

Культурна: 171

Менделєєва: 1-15, 2-26, 31, 50

Миколи Демочані (Мічуріна): 49-63, 52-66

Миколи Киценка (Щорса): 49, 62, 64

Незалежної України: 13

Солідарності: 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 28-68, 29а, 70-96

Трегубенка: 5, 6, 6А

Фанатська (Добролюбова): 2, 3, 4, 5, 6, 7

Чумацький шлях (Котовського): 1-19, 2-32, 23

Шевченка: 111-119, 120, 120-130, 123, 125-155, 132-136, 138, 140, 142, 144, 146

пр. Соборний: 226

пров. Спасівський: 19-35, 22.

13.05.2026 року з 09:00 до 16:00 години буде відсутня електрика. Знеструмлять лише наступні адреси:

Петра Сагайдачного (Бородинська): 12 п.1-6, 12 п.7-12, 14

14.05.2026 року з 09:00 до 17:00 години знеструмлять десятки будинків. Обмеження стосуються адрес:

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Бочарова: 10, 6, 8, 8а, 8А, 8б

Варненська (Державіна): 26, 26-40, 35-79

Гданська (Сибірська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Євгена Адамцевича (Тимірязєва): 112-122, 125-141

Зачиняєва: 77–75, 81–83

Іванова: 2б, 3

Ігора Сікорського: 104-130

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Менделєєва: 31, 50

Нечипора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18

Сковороди: 1–11, 2–36, 40, 38

Солідарності: 70-96

Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Фанатська (Добролюбова): 15

Фортечна: 88а, 88б, 90 а (п.1-4), 90 а (п.5,6), 92а

Чарівна: 155, 155б, 157, 157а, 157в, 157г

Яворницького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

пр. Соборний: 226

пров. Вовчий (Ржевського): 5–21, 2–8

пров. Спасівський: 19-35, 22.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де та як шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі: де видають підтримку.