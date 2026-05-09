Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області доступне у регіоні через приватних власників та тимчасові пункти розміщення, повідомляють джерела, повідомляє Politeka.

Формати поселення різняться: переселенцям пропонують кімнати в приватних будинках, місця в гуртожитках, модульних містечках і спеціалізованих шелтерах. Умови залежать від конкретної адреси, домовленостей із господарями або адміністрацією об’єктів.

У Вільнянському районі, в населеному пункті Вільнокур’янівське, власник житла готовий надати окрему кімнату жінці, яка опинилася у складній життєвій ситуації. Локація розташована приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. У помешканні є інтернет, генератор, побутова техніка, а також пічне опалення, тоді як частина зручностей винесена у двір. Водночас від мешканки очікується участь у веденні господарства та дотримання внутрішнього порядку.

У самому Запоріжжі функціонує система тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. На початок 2026 року доступними залишаються понад тисячу місць у комунальних закладах, гуртожитках, благодійних центрах і модульних комплексах.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області надається як через державні програми, так і завдяки приватним ініціативам, що дозволяє швидко реагувати на потреби людей, які втратили домівки.

Для оформлення поселення необхідно звернутися до відповідних служб і підготувати базовий пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код та довідку переселенця. Після цього укладається договір, зазвичай строком до шести місяців із можливістю продовження.

Перед заселенням рекомендується заздалегідь уточнювати умови проживання, перелік побутових зручностей та обов’язки сторін, щоб уникнути непорозумінь під час подальшого перебування.

