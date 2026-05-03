Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі доступне через платформу «Допомагай», де зібрано приватні оголошення про тимчасове розміщення переселенців, повідомляє видання Politeka.

Сервіс працює як централізована база пропозицій від власників нерухомості. Переселенці можуть переглядати варіанти кімнат, будинків або квартир і напряму зв’язуватися з господарями для уточнення умов.

Формати проживання різняться залежно від об’єкта. Частина варіантів передбачає окреме користування житлом, інші — спільне проживання з власниками, що дозволяє швидше знайти доступне рішення у складних обставинах.

Серед актуальних оголошень — кімната у приватному будинку за межами міста. Об’єкт має базові зручності, житлові приміщення, побутову техніку та підключення до інтернету.

Додатково передбачено пічне опалення та резервне енергоживлення за допомогою генератора, що забезпечує стабільні умови під час можливих перебоїв електропостачання.

Власник мешкає поруч і може допомагати з побутовими питаннями, а також доглядати за домашніми тваринами у разі потреби.

Окремо платформа пропонує варіанти для жінок у складних життєвих ситуаціях із можливістю спільного ведення господарства у сільській місцевості.

Також доступні оголошення з приватного сектору поблизу обласного центру, де пропонують кімнати для однієї особи та умови взаємної підтримки між мешканцями.

Крім того, варто зауважити, що безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається важливим інструментом швидкого вирішення житлових потреб для людей, які були змушені залишити власні домівки.

