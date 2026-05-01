Подорожчання хліба у Запоріжжі залишається поступовим процесом, який відображає загальні тенденції продовольчого ринку та зміни у витратах виробників.

Подорожчання хліба у Запоріжжі фіксується за результатами квітневого моніторингу роздрібного ринку, де зміни торкнулися кількох базових позицій щоденного попиту, повідомляють аналітичні дані, повідомляє Politeka.

Найпомітніша динаміка спостерігається у сегменті пшеничного нарізного виробу «Цар Хліб» 600 г. У мережі Metro його актуальна вартість становить 52,05 грн. Для порівняння, у березні середній показник тримався на рівні 50,26 грн, а ще раніше — близько 49,50 грн. Загальне зростання за місяць сягнуло 2,55 грн.

Схожа тенденція простежується і в категорії батона «Київський Нарізний» 500 г. Середня вартість зараз становить 39,93 грн. У торгових мережах показники коливаються: Auchan — 39,40 грн, Novus — 40,46 грн. У березні середній рівень був нижчим і складав 38,84 грн, що дає приріст приблизно 0,35 грн.

Окремо зафіксовано зміну вартості житнього «Столичного» 950 г. У Metro нинішня ціна становить 51,00 грн, тоді як у березні середній показник був 48,40 грн. Різниця за місяць становить 2,30 грн. Раніше протягом періоду ціна утримувалася на рівні 48,70 грн.

Ринок демонструє поступове, але стабільне підвищення вартості базових хлібобулочних позицій. Найбільші коливання зафіксовані саме у пшеничному сегменті, тоді як батонна група показує більш помірну динаміку.

Експерти пов’язують такі зміни з коливаннями собівартості виробництва та логістичними витратами, що традиційно впливають на кінцеву ціну для споживача.

