Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі з 1 травня поки що розглядається як ймовірний сценарій у межах загальноукраїнських змін, що можуть охопити електроенергію та газ у 2026 році, повідомляє Politeka.

Енергетичні аналітики зазначають, що нинішні розцінки на світло для побутових споживачів залишаються стабільними до кінця весни. Базовий рівень становить 4,32 грн за кВт-год, тоді як для домогосподарств з електроопаленням діє знижений тариф — 2,64 грн у межах встановлених лімітів.

Фахівці пояснюють: навіть у разі урядових рішень щодо коригування вартості, зміни не з’являться миттєво у платіжках. Закон передбачає перехідний період для погодження та публічного обговорення, тому фактичне оновлення тарифів зазвичай зміщується на наступний місяць після ухвалення.

Окремо обговорюється ситуація на газовому ринку. Для більшості клієнтів «Нафтогазу» діє фіксований тариф 7,96 грн за кубометр, який формально завершує дію наприкінці квітня. Водночас урядові заяви свідчать про намір зберегти стабільність ціни в короткостроковій перспективі, хоча довгострокові прогнози залишаються невизначеними.

Експерти додають, що будь-яке майбутнє коригування залежатиме не лише від внутрішніх економічних факторів, а й від вимог міжнародних партнерів та загального стану енергетичного сектору.

У цьому контексті підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі з 1 травня розглядається радше як елемент ширшого процесу перегляду цінової політики, а не як окреме локальне рішення.

Остаточні параметри майбутніх тарифів наразі не затверджені, а уряд продовжує оцінювати баланс між собівартістю ресурсів та платоспроможністю населення.

Джерело: tsn, obozrevatel

