Дефіцит продуктів у Запоріжжі фіксують аналітики на тлі ризику нестачі абрикосів і персиків в Україні у 2026 році, що пов’язано з різким падінням урожайності кісточкових культур, пише Politeka.net.

За попередніми оцінками, втрати абрикосів цього сезону можуть сягнути 40–60% у порівнянні із середніми показниками, тоді як персики втратять близько 30–50%. Причина — серія холодних хвиль у лютому–квітні, які пошкодили значну частину квіткових бруньок.

Аналітик асоціації «Ягідництво України» Денис Миронов зазначає, що погодні аномалії найбільше вдарили по центральних і південних територіях, де дерева розквітають раніше за інші регіони.

У цьому контексті фахівці попереджають: Дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати помітним уже в сезоні продажів, якщо ситуація з урожаєм не стабілізується найближчим часом.

Експерт підкреслює, що головний ризик створює саме раннє цвітіння кісточкових культур. Абрикоси особливо чутливі: навіть невелике зниження температури під час формування квітів здатне знищити репродуктивні частини рослини. Додатково холод у межах 10–12°С знижує активність запилювачів, що ще більше скорочує потенційний урожай.

Попри внутрішні втрати, часткове покриття попиту можливе завдяки імпорту. Основними постачальниками залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, однак їхніх обсягів може бути недостатньо для повного балансу ринку.

Через обмежену пропозицію прогнозується зростання цін: за помірного дефіциту — на 20–30%, а в разі значних втрат урожаю — до 50–80%.

Фахівці додають, що короткочасні заморозки іноді дозволяють зберегти частину зав’язі, тоді як тривалі холодні періоди фактично зводять шанси на врожай до мінімуму. У таких умовах аграрії застосовують методи захисту садів, однак їхня ефективність залежить від тривалості негоди.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.