Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі передбачені як окремий щомісячний механізм підтримки людей поважного віку.

Виплата надається за визначених умов і покликана посилити соціальний захист найстарших громадян.

Програму реалізує Пенсійний фонд України. Вона поширюється на осіб, які досягли 80-річного віку. На відміну від більшості вікових надбавок, у цьому випадку автоматичне нарахування не передбачене.

Головна умова — потреба у постійному сторонньому догляді. Для підтвердження необхідно звернутися до сімейного лікаря, пройти медичне обстеження та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії. Саме цей документ є підставою для призначення допомоги.

Крім медичних показань, враховується й соціальний критерій. Претендент не повинен мати працездатних родичів, які за законом зобов’язані його утримувати. При цьому значення має сам факт їх наявності, а не місце проживання.

Розмір щомісячної виплати становить 1038 гривень. Це 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник встановлено на рівні 2595 гривень.

Оформлення проводиться через органи Пенсійного фонду після подання заяви та необхідного пакета документів. Серед них — паспорт, ідентифікаційний код і медичний висновок. Після перевірки наданих даних ухвалюється остаточне рішення.

Таким чином, доплати для пенсіонерів в Запоріжжі надаються виключно за наявності встановлених підстав і після проходження всіх передбачених процедур.

Тож громадянам, які відповідають визначеним критеріям, варто завчасно підготувати необхідні документи для оформлення такої допомоги.

