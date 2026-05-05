Фахівці програми підтримки від благодійної організації Карітас надають широкий спектр гуманітарної допомоги в Запоріжжі.

Гуманітарна допомога в Запоріжжі для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців доступна, проте надається тільки за дотриманні умов.

Про це йдеться на сайті благодійної організації Карітас.

Проєкт ECHO спрямований на надання комплексної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни у прифронтових районах півночі, півдня та центральної частини України.

Його головна мета — забезпечити ефективний доступ до захисту, базових послуг і життєво необхідної підтримки для тих, хто опинився у складних обставинах через збройний конфлікт.

Вони допомагають оформити гуманітарну допомогу, організовують безкоштовні юридичні та психологічні консультації, сприяють відновленню втрачених документів, а також підтримують людей у пошуку житла чи роботи. Особлива увага приділяється тим, хто переживає глибоку життєву кризу, спричинену наслідками війни.

Окремим напрямком роботи є функціонування просторів, дружніх до дитини. Тут для маленьких українців організовують освітні, розважальні та психосоціальні заходи, які допомагають дітям адаптуватися до нових умов, знизити рівень стресу та відновити емоційну рівновагу.

Гуманітарна допомога в Запоріжжі надається представникам найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, йдеться про одиноких батьків або опікунів, осіб з інвалідністю I та II груп, самотніх пенсіонерів віком від 60 років, багатодітні родини, а також громадян, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Кризовий центр проєкту розташований за адресою: вулиця Фінальна, 1-А. Простір, дружній до дитини, працює на проспекті Металургів.

