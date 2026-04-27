Графіки відключення світла у Запоріжжі на 28 квітня будуть тривати за десятками адрес у зв'язку з капітальними ремонтами та плановими роботами, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 28 квітня вводяться у зв'язку з плановими та профілактичними роботами в електромережах. Мешканцям оприлюднили розклад, щоб вони змогли підготуватися до обмежень.

З 10:00–17:00 години вводяться додаткові графіки відключення електрики, проте вони діятимуть на вулицях:

Архипа Куїнджі — 14–36

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Голди Меїр — 62–76

Кочубея — 47–65, 60–74

Семеренка — 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12

пров. Спасівський — 19–35, 22

З 09:00–16:00 години будуть тривати обмеження, що охоплять низку вулиць у Запоріжжі. Зокрема, світло зникне за такими адресами:

Василя Сергієнка — 6, 6А, 6Б, 8

Запорізького Козацтва — 1, 1А, 3, 3А (п. 1–5), 5, 7, 9А

З 09:00–17:00 години у Запоріжжі довго не буде електрики. Знеструмлять будинки, що розташовані за наступними адресами:

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Верхня — 15

Володимира Грищенка — 30

Вузівська — 5–11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв полку «Азов» — 73–89, 111–113А

Гоголя — 162/1, 164/1

Дальня — 17

Дачна — 1В, 1Г, 1Д, 5–9, 6, 8, 10, 11, 11А, 11Б, 11АС, 11Б-3, 11Д, 11С, 12, 12А, 12С, 13С, 14С, 15С, 15АС, 15СБ, 16С, 17, 17АС, 18А, 18С, 19С, 20С, 21С, 26С-2, 27, 27А, 2С, 3С, 3В, 4С, 5С, 5АС, 6С, 7С, 8С, 8АС, 9С, 34С

Єднання — 1–9, 2–20, 20А, 20Б

Заводська — 21

Захарія Махна — 2–10, 27, 29–41

Мала — 1

Незалежної України — 55А, 59

Променева — 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31

Райдужна — 3, 3А, 5–9, 4–24

Рекордна — 41

Скельна — 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40

Ужгородська — 3, 5–13, 6–16

Фабрична — 53, 57, 59, 61, 63–67, 68Б, 69, 71, 72–78

Фанатська — 27, 31, 32

Цегельна — 231–235, 232–238, 237/2, 237/4, 239, 240, 240З, 241С, 246

Чарівна — 38Б

пров. Низовий — 1–9, 2–8, 11, 13

пров. Оксамитовий — 2, 4, 12

пров. Рудний — 1–7, 2–6

пров. Світловий — 1–11, 11А, 2, 2А, 4–10, 10А

пров. Спасівський — 19–35, 22.

