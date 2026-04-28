Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільш помітне в молочному сегменті, де за місяць зафіксовано зростання вартості в межах від 4 до 7 грн залежно від категорії товару.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується на ринку молочної продукції, де протягом квітня 2026 року зросли середні ціни на масло, вершки та кефір, повідомляє Politeka.

За даними моніторингу роздрібних мереж, найбільш помітне коливання відбулося у сегменті вершкового масла «Селянське» 72,5% (200 г). Середня вартість наразі становить 119,33 грн, тоді як у березні вона була на рівні 113,61 грн. У різних торгових точках ціна коливається від 107 до 129 грн.

Динаміка показує поступове зростання протягом місяця: після стартових показників близько 113 грн у кінці березня, в середині квітня ціна закріпилася на рівні понад 119 грн. У результаті за місяць продукт додав у вартості майже 6 грн.

Схожа тенденція простежується і у сегменті вершків «Простонаше» 10% (200 мл). Середня ціна зросла до 40,66 грн проти 38,19 грн у березні. У торгових мережах вартість варіюється від 39,99 до 42 грн залежно від магазину.

Аналітика показує поступове, але стабільне підвищення: від показників близько 35–36 грн наприкінці березня до рівня понад 40 грн у другій половині квітня.

Не менш помітні зміни зафіксовані у сегменті кефіру «Селянський» 2,5% (950 мл). Середня ціна наразі становить 68,12 грн, тоді як місяцем раніше вона була 65,55 грн. У роздрібі вартість коливається від 48,50 до 86,50 грн залежно від мережі.

У динаміці місячного індексу видно поступове зростання майже на всіх позиціях, що підтверджує загальну тенденцію ринку.

Експерти ринку пов’язують такі коливання з сезонними змінами попиту та корекцією закупівельних цін у мережах роздрібної торгівлі.

