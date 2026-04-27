Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільш помітне саме в категорії молочної продукції, де ціни реагують на витрати виробництва, енергоносії, логістику та сезонні зміни сировинної бази.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у квітні в сегменті молочної продукції, де зміни торкнулися масла, вершків і кефіру, із поступовим зростанням роздрібних цін на тлі ринкових коливань, повідомляє Politeka.net.

За даними моніторингу, масло «Селянське» 72,5% у фасуванні 200 грамів має середній рівень 119,33 грн. У березні цей показник становив 113,61 грн, що означає місячне зростання більш ніж на 5 грн. У торгових мережах розбіжність залишається відчутною: мінімальні значення стартують від 107 грн, тоді як у преміальному сегменті доходять до 129 грн, залежно від логістики та постачальників.

Цінова динаміка формується нерівномірно. Протягом березня–квітня фіксувалися коливання від 107 до понад 120 грн, після чого ринок поступово перейшов у стабільніший коридор біля поточного середнього значення. Експерти пов’язують це з вирівнюванням попиту після сезонних піків та корекцією закупівельних умов.

Вершки «Простонаше» 10% у фасуванні 200 мл наразі коштують у середньому 40,66 грн. Для порівняння, у березні середня ціна становила 38,19 грн. Різниця між мережами також зберігається: від 39,99 грн до 42 грн, що відображає різні націнки та контракти з постачальниками.

Кефір «Селянський» 2,5% об’ємом 950 мл у квітні оцінюється в середньому у 68,12 грн. Місяцем раніше показник був 65,55 грн. У роздрібному сегменті розкид значний: від 48,50 грн у бюджетних пропозиціях до 86,50 грн у дорожчих торгових точках, що свідчить про неоднорідність ринку.

Окремо аналітики відзначають, що Подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільш помітне саме в категорії молочної продукції, де ціни реагують на витрати виробництва, енергоносії, логістику та сезонні зміни сировинної бази.

У підсумку ринок демонструє не різкий стрибок, а поступову інфляційну корекцію, яка може зберігатися надалі залежно від стабільності постачання та загальної економічної ситуації

