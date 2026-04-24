Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично роздають у різних районах міста, але графіки видач змінюються.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі залишаються однією з ключових форм підтримки для соціально вразливих мешканців, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі діє кілька центрів та організацій, які забезпечують безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, проте вони не мають стабільного графіка видачі.

Все залежить від наявності ресурсів та поставок. Саме тому мешканцям радять регулярно перевіряти офіційні сайти та сторінки у соцмережах, щоб не пропустити оголошення про нові видачі та умови участі.

Одним із основних місць, де можна отримати допомогу, залишається гуманітарний штаб, який працює одразу в кількох районах міста. Прийом громадян організований з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

Зокрема, звернутися можна до КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР на вул. Гоголя, буд.60 в Олександрівському районі, а також за адресами вул. Ринкова, буд. 2, вул. Незалежної України, буд. 55.

Окремо працює благодійний фонд «Карітас», який надає не лише безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, а й психологічну допомогу.

Організація підтримує людей, які постраждали від війни, а також самотніх літніх громадян і тяжкохворих. Крім того, фонд забезпечує догляд вдома для людей похилого віку та осіб з інвалідністю на безоплатній основі.

Ще один напрямок підтримки забезпечує ініціатива Help ЗП ЮА. Вона працює з мешканцями міста, які потребують підтримки, та надає гуманітарну допомогу, зокрема продовольство.

Часто видачі відбуваються хвилями і можуть швидко завершуватися через велику кількість охочих. Саме тому важливо не лише знати адреси пунктів допомоги, а й уважно стежити за оголошеннями на офіційних сторінках благодійних організацій.

