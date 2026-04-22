Подати заявку на грошову допомогу для пенсіонерів можуть як ВПО, так і місцеві жителі в Запорізькій області.

У Запорізька область триває реалізація програм грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізує Благодійний фонд «Право на захист» як партнер консорціуму, який координує ACTED за фінансової підтримки уряду США.

Програма є частиною масштабного гуманітарного проєкту, спрямованого на допомогу українцям, які постраждали внаслідок війни у 2023–2026 роках. Йдеться про багаторівневу систему підтримки, яка враховує не лише формальний статус людини, а й реальні життєві обставини.

Подати заявку можуть як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві жителі регіону, включно з пенсіонерами, якщо вони відповідають низці умов. Передусім це стосується громадян, які мають статус ВПО або проживають у постраждалих громадах, мешкають у прифронтових районах чи поблизу державного кордону, а також мають низький рівень доходу — менше ніж 8422 гривні на одну особу.

Окрему увагу в Запорізькій області приділено новим переселенцям. У програмі можуть взяти участь ті, хто був змушений покинути свої домівки через небезпеку, перемістився відносно нещодавно — не раніше ніж 45 днів тому і не пізніше ніж пів року — та наразі проживає на безпечнішій відстані від зони бойових дій.

Втім, ключовим етапом є не лише подання заявки, а комплексна оцінка кожного домогосподарства. Рішення про надання допомоги ухвалюється індивідуально з урахуванням багатьох чинників: рівня доходів і зайнятості, стану здоров’я, наявності інвалідності, складу сім’ї, віку її членів, місця проживання та здатності самостійно долати фінансові труднощі.

Важливо, що навіть повна відповідність формальним критеріям не гарантує отримання грошової допомоги — остаточне рішення базується на сукупності всіх цих факторів.

Для участі в програмі заявникам необхідно підготувати пакет документів. До нього входять посвідчення особи, реєстраційні номери платників податків усіх членів родини, банківські реквізити у форматі IBAN, а також документи, що підтверджують склад домогосподарства і наявність ознак вразливості.

Процедура реєстрації передбачає особисту присутність усіх членів родини, включених до заявки. Водночас для маломобільних громадян передбачено можливість виїзду мобільних груп, які можуть провести реєстрацію безпосередньо за місцем перебування людини.

