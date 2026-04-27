Прогноз на тиждень з 28 квітня до 4 травня у Запоріжжі вказує на переважно хмарну погоду з короткими проясненнями, повідомляє Politeka.
Детальний прогноз погоди на тиждень з 28 квітня до 4 травня у Запоріжжі надали на сайті sinoptik.ua.
28 квітня у місті температура протягом доби коливатиметься від +4° вранці до +14° вдень. Відчутна температура місцями відповідатиме фактичній, але в ранкові години може бути трохи прохолодніше через вітер.
29 квітня у місті очікується хмарний день із температурою від +7° уночі до +12° вдень. Вранці можливе коротке прояснення. Опадів у цей день не прогнозується.
30 квітня температурні показники становитимуть від +5° до +13°. Ранкове прояснення буде нетривалим, і вже вдень хмари знову затягнуть небо.
1 травня температура триматиметься в межах від +5° до +11°. У денні години з’являться хмари, які поступово змінюватимуться більш щільною хмарністю, але до вечора можливі короткі прояснення. Опадів не очікується.
2 травня погодні умови стануть менш стабільними. Температура коливатиметься від +5° до +12°, а протягом дня хмарність поступово посилюватиметься. У другій половині дня та ввечері можливий дрібний дощ.
3 травня у місті збережеться хмарна атмосфера з температурою від +5° до +13°. З середини дня очікується дрібний дощ, який може тривати до вечора.
4 травня температура підніметься до +14° вдень і опуститься до +7° вночі. Протягом усього дня утримається хмарна атмосфера, а в другій половині дня знову можливий дрібний дощ.
Загалом, прогноз погоди на тиждень з 28 квітня до 4 травня у Запоріжжі свідчить про поступове ускладнення умов.
