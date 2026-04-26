У регіоні доступна грошова допомога для ВПО в Запоріжжі, яку можуть отримати окремі категорії населення за визначеними критеріями.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі надається в межах гуманітарної програми, що охоплює кілька областей України та передбачає виплати до 12 300 грн, повідомляє Politeka.

Йдеться про ініціативу Благодійного фонду «Право на захист», яка реалізується у межах проєкту «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної підтримки постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)».

Програма координується організацією ACTED та фінансується урядом США. Вона охоплює Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську та Харківську області.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі надається людям, які постраждали внаслідок війни. Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи або місцеві мешканці, які проживають поблизу лінії фронту чи державного кордону з рф.

Обов’язковою умовою є низький рівень доходу. Зокрема, щомісячний дохід на одну особу у домогосподарстві має бути меншим за 8 422 грн.

Саме за цими критеріями визначається, чи може людина претендувати на участь у програмі, в межах якої передбачена грошова допомога для ВПО в Запоріжжі.

Окремо передбачено пілотну реєстрацію для тих переселенців, які залишили своє місце проживання через загрози безпеці, перемістилися понад 45 днів тому, але не більше ніж 6 місяців тому, та проживають на відстані понад 50 км від лінії фронту або державного кордону.

Водночас навіть відповідність базовим умовам не гарантує отримання коштів, оскільки під час відбору додатково враховують рівень вразливості домогосподарства.

Останні новини України:

