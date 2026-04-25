Для участі у програмі грошової допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області необхідно підготувати пакет документів.

У Запорізькій області продовжує діяти програма грошової допомоги для пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення.

Реалізацію ініціативи забезпечує Благодійний фонд «Право на захист» у співпраці з консорціумом під координацією ACTED за фінансової підтримки уряду США. Основу програми становить адресна підтримка, що надається з урахуванням реального рівня вразливості кожного домогосподарства.

Подати заявку на грошову допомогу у Запорізькій області можуть як внутрішньо переміщені особи, серед яких значну частку складають пенсіонери, так і місцеві мешканці регіону. Водночас ключовою умовою залишається відповідність встановленим вимогам.

Насамперед йдеться про громадян, які проживають у постраждалих громадах або прифронтових районах, перебувають у межах до 50 кілометрів від державного кордону з росією, а також мають низький рівень доходу — менш ніж 8422 гривні на одну особу.

Формат допомоги є чітко визначеним: щомісячна виплата становить 1800 гривень на одну особу. Упродовж шести місяців загальний обсяг підтримки може досягати 10 800 гривень, що дає змогу частково покрити базові витрати в умовах економічної нестабільності.

Окремі умови передбачені для внутрішньо переміщених осіб. Участь у програмі можуть взяти ті, хто був змушений залишити свої домівки через загрозу безпеці, перемістився не раніше ніж 45 днів тому і не пізніше ніж пів року тому, а також наразі проживає на відстані понад 50 кілометрів від зони бойових дій або державного кордону.

Ключовим етапом залишається індивідуальна оцінка кожної заявки. Рішення про надання допомоги ухвалюється після ретельного аналізу життєвих обставин домогосподарства.

Зокрема, враховуються рівень доходів і зайнятості, стан здоров’я, наявність інвалідності, склад сім’ї, вік її членів, місце проживання та інші соціально-економічні чинники. Водночас навіть формальна відповідність критеріям не гарантує отримання виплат, адже остаточне рішення приймається з урахуванням усіх факторів.

Для участі у програмі необхідно підготувати пакет документів: посвідчення особи, реєстраційні номери платників податків усіх членів родини, банківські реквізити (IBAN), а також документи, що підтверджують склад домогосподарства та наявність ознак вразливості.

Процедура реєстрації передбачає особисту присутність усіх заявників. Водночас для маломобільних громадян передбачено можливість виїзду мобільних груп у Запорізькій області, які можуть здійснити реєстрацію безпосередньо за місцем проживання.

