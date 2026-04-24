Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі надаватиметься в межах проєкту за підтримки міжнародних партнерів і охоплює низку регіонів України, повідомляє Politeka.

Йдеться про виплати до 12 300 грн, які організовує БФ «Право на захист» у межах Консорціуму Реагування 2026.

Ініціатива реалізується в рамках багатогалузевої програми підтримки населення, що постраждало від конфлікту, за фінансової підтримки уряду США та координації ACTED.

Окрім Запорізької, програма діє ще у кількох областях, серед яких Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Харківська.

Подати заявку на грошову допомогу для ВПО в Запоріжжі можуть як переселенці, так і місцеві мешканці, якщо вони проживають у визначених районах і мають низький рівень доходу.

Ключовою умовою для отримання грошової допомоги для ВПО в Запоріжжі є фінансовий стан родини. Щомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати 8 422 грн.

Водночас, навіть відповідність базовим вимогам не означає автоматичного включення до списків отримувачів.

Під час відбору додатково враховують соціальні та життєві обставини, зокрема наявність інвалідності, склад домогосподарства, вік членів родини, рівень зайнятості та інші фактори вразливості.

Окремо передбачена пілотна можливість для тих переселенців, які були змушені залишити свої домівки нещодавно.

Йдеться про людей, що перемістилися понад 45 днів тому, але не більше ніж пів року тому, і нині проживають на відстані понад 50 км від зони бойових дій або державного кордону з росією.

