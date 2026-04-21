Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі доступне через платформу «Допомагай», де приватні власники розміщують оголошення про тимчасове поселення для людей, які потребують безпечного прихистку, повідомляє Politeka.
Про це повідомляють відкриті джерела.
Онлайн-сервіс об’єднує пропозиції від місцевих мешканців, готових надати кімнати або окремі помешкання. Доступні варіанти передбачають різні формати проживання та орієнтовані на переселенців із різними потребами.
В одному з оголошень у напрямку Харкова, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру, пропонують кімнату в приватному будинку. Оселя має кілька приміщень і забезпечена необхідним технічним оснащенням.
Серед умов — пічне опалення, доступ до інтернету, побутова техніка та резервне електроживлення від генератора. Власник проживає разом із домашніми тваринами й гарантує базову підтримку та стабільний побут.
Інша пропозиція передбачає розміщення у сільській місцевості для жінки, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Формат включає спільне проживання з господарем і допомогу у щоденних справах.
У цій локації також доступні засоби зв’язку та автономні джерела енергії, що дозволяють підтримувати комфорт навіть під час перебоїв із електропостачанням.
Ще один варіант у регіоні пропонує поселення у приватному секторі неподалік міста. Там передбачено проживання для однієї особи з можливістю взаємної підтримки у веденні господарства.
Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним у різних форматах — від окремих кімнат до співжиття з власниками, що дозволяє обрати оптимальний варіант відповідно до індивідуальних потреб.
