Робота для пенсіонерів у Запоріжжі надалі залишається затребуваною серед жителів.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі представлена вакансіями в охоронній сфері, торгівлі та швейному виробництві, повідомляє Politeka.

За даними платформи Work.ua, пропозиції для кандидатів старшого віку у місті регулярно оновлюються. Найчастіше роботодавці шукають людей із відповідальністю, уважністю та базовими навичками, готових працювати за змінним графіком. Такі умови дозволяють адаптувати зайнятість під індивідуальні можливості.

У торговельному сегменті відкрито позицію охоронника в мережі «Сільпо». Працівник стежить за порядком у залі, реагує на нестандартні ситуації та веде службові записи. Передбачено офіційне оформлення, стабільний дохід і період адаптації на початку роботи.

Ще один варіант — продавець продовольчих товарів із заробітком від 18 000 до 36 000 гривень. Обов’язки включають консультації відвідувачів, викладку продукції, контроль термінів придатності та роботу з касовим обладнанням. Графік формується індивідуально залежно від магазину.

Серед більш оплачуваних пропозицій — кравець у виробничому цеху «МІК, ТОВ». Рівень доходу може досягати 35 000–40 000 гривень. Підприємство розширює швейний напрям і потребує фахівців із досвідом роботи на обладнанні.

Експерти ринку праці відзначають, що такі варіанти дозволяють людям пенсійного віку залишатися залученими до економічної діяльності та обирати зайнятість відповідно до власних навичок і стану здоров’я.

Ринок вакансій у місті поступово розширюється, а нові пропозиції регулярно з’являються на онлайн-платформах пошуку роботи.

