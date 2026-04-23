Графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 квітня охоплять десятки адрес через плановий ремонт, що проводитимуть в межах міста, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 квітня триватимуть через профілактичні та ремонтні роботи, які виконуватимуть енергетики. Так, з 9 до 17 години через плановий ремонт будуть вимикати світло на десятках вулицях:

Архипа Куїнджі — 14–36

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Вишнева — 1

Водяна — 1–27, 4–24, 26–28, 29–45

Героїв 37-го батальйону — 62–72, 69–77, 78–96, 100, 117–133, 139–155

Голди Меїр — 62–76

Запорізького Дуба — 2, 12–34, 33–43

Зелінського — 3

Кочубея — 47–65, 60–74

Незалежної України — 56

Семеренка — 59–63, 60–76

Яворницького — 1–3, 5–27, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а–30, 20а

пр. Соборний — 206

пров. Вовчий — 1–3, 1а

пров. Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12

пров. Спасівський — 19–35, 22

пров. Чуйський — 1–9, 2–6

З 09:00–15:00 години будуть вимикати електрику, проте лише на наступних вулицях:

Дмитра Вишневецького — 40, 40А, 40а (п.1–4)

Професора Толока — 33 (п.1–3)

Товариська — 58, 58 (п.1–5), 60, 60/1, 60 (п.1–8)

24.04.2026 року з 9 до 16 години ткож проводитимуть роботи через які електрика зникне за низкою адрес:

бул. Центральний — 9, 23, 27

Автобусна — 13–31, 17

Билкіна — 1, 11, 12, 13–21, 14–34, 23, 25, 27, 29–33, 36, 36а

Водоворотна — 1–11, 13–19

Горобинова — 1–13, 2–14

Електрична — 1–29, 2–70, 31, 33–69, 71–79, 72–104, 81, 83, 85, 87–107, 106–122, 111, 111 кв.2, 111А, 113, 115, 124, 124а, 126–138, 140, 142

Житомирська — 1–19, 4–18, 20–40, 23–45

Ключова — 1–27, 2–10, 16, 16а, 18–22

Кустанайська — 1, 2–12, 3, 5, 7–11, 14, 16, 24

Літературна — 1–29, 2–12, 14, 14а, 16, 18, 20–28, 30, 30а, 31–69, 32–70, 71–103, 72–78, 80, 82, 84–104, 105–125, 106–126, 128

Машинна — 1–33, 2–34, 2а, 37–55, 38–56, 57–89, 58–76, 78, 80, 82, 84–108, 91, 93–107, 109, 110–130, 111 кв.1, 113, 115, 119–123

Миру — 10, 12, 14

Незалежної України — 62, 80А, 82, 82А, 82Б

Південноукраїнська — 5

Прияружна — 1–21, 2, 4, 6, 8, 45, 47

Професора Анатолія Бойка — 6

Синельниківська — 1–69, 2–70, 71–113, 72–110

Славна — 1, 2, 2а, 3–53, 4, 6–12, 16, 18, 22, 24, 28–66, 55–75, 68–94, 98–112

Софіївська — 2–70, 71, 72–114

Театральна — 21, 23а

Чернівецька — 1, 2, 4, 6, 8

Юрія Шульте — 2–32, 5–23, 25, 29б, 34, 36

пр. Соборний — 170, 170Б, 170В, 170Г, 196, 198

пров. Братерський — 1–11, 2–14

пров. Косогірний — 10, 12

пров. Мужній — 1–11, 2–16

пров. Рейковий — 1–5

пров. Сніжний — 1–11, 4, 6, 10, 12

пров. Тростянецький — 1–13, 2–10

пров. Шахтарський — 1–7, 2–6, 8.

