Графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 квітня охоплять десятки адрес через плановий ремонт, що проводитимуть в межах міста, пише Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 24 квітня триватимуть через профілактичні та ремонтні роботи, які виконуватимуть енергетики. Так, з 9 до 17 години через плановий ремонт будуть вимикати світло на десятках вулицях:
- Архипа Куїнджі — 14–36
- Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
- Вишнева — 1
- Водяна — 1–27, 4–24, 26–28, 29–45
- Героїв 37-го батальйону — 62–72, 69–77, 78–96, 100, 117–133, 139–155
- Голди Меїр — 62–76
- Запорізького Дуба — 2, 12–34, 33–43
- Зелінського — 3
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Незалежної України — 56
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Яворницького — 1–3, 5–27, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а–30, 20а
- пр. Соборний — 206
- пров. Вовчий — 1–3, 1а
- пров. Дніпрорудний — 6, 8, 10, 12
- пров. Спасівський — 19–35, 22
- пров. Чуйський — 1–9, 2–6
З 09:00–15:00 години будуть вимикати електрику, проте лише на наступних вулицях:
- Дмитра Вишневецького — 40, 40А, 40а (п.1–4)
- Професора Толока — 33 (п.1–3)
- Товариська — 58, 58 (п.1–5), 60, 60/1, 60 (п.1–8)
24.04.2026 року з 9 до 16 години ткож проводитимуть роботи через які електрика зникне за низкою адрес:
- бул. Центральний — 9, 23, 27
- Автобусна — 13–31, 17
- Билкіна — 1, 11, 12, 13–21, 14–34, 23, 25, 27, 29–33, 36, 36а
- Водоворотна — 1–11, 13–19
- Горобинова — 1–13, 2–14
- Електрична — 1–29, 2–70, 31, 33–69, 71–79, 72–104, 81, 83, 85, 87–107, 106–122, 111, 111 кв.2, 111А, 113, 115, 124, 124а, 126–138, 140, 142
- Житомирська — 1–19, 4–18, 20–40, 23–45
- Ключова — 1–27, 2–10, 16, 16а, 18–22
- Кустанайська — 1, 2–12, 3, 5, 7–11, 14, 16, 24
- Літературна — 1–29, 2–12, 14, 14а, 16, 18, 20–28, 30, 30а, 31–69, 32–70, 71–103, 72–78, 80, 82, 84–104, 105–125, 106–126, 128
- Машинна — 1–33, 2–34, 2а, 37–55, 38–56, 57–89, 58–76, 78, 80, 82, 84–108, 91, 93–107, 109, 110–130, 111 кв.1, 113, 115, 119–123
- Миру — 10, 12, 14
- Незалежної України — 62, 80А, 82, 82А, 82Б
- Південноукраїнська — 5
- Прияружна — 1–21, 2, 4, 6, 8, 45, 47
- Професора Анатолія Бойка — 6
- Синельниківська — 1–69, 2–70, 71–113, 72–110
- Славна — 1, 2, 2а, 3–53, 4, 6–12, 16, 18, 22, 24, 28–66, 55–75, 68–94, 98–112
- Софіївська — 2–70, 71, 72–114
- Театральна — 21, 23а
- Чернівецька — 1, 2, 4, 6, 8
- Юрія Шульте — 2–32, 5–23, 25, 29б, 34, 36
- пр. Соборний — 170, 170Б, 170В, 170Г, 196, 198
- пров. Братерський — 1–11, 2–14
- пров. Косогірний — 10, 12
- пров. Мужній — 1–11, 2–16
- пров. Рейковий — 1–5
- пров. Сніжний — 1–11, 4, 6, 10, 12
- пров. Тростянецький — 1–13, 2–10
- пров. Шахтарський — 1–7, 2–6, 8.
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.