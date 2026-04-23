Прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 квітня у Запоріжжі показує переважно хмарні дні з періодичними опадами та коливаннями температури.

Прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 квітня у Запоріжжі сформовано за даними sinoptik.ua, повідомляє Politeka.

Як свідчить прогноз, протягом тижня з 24 по 30 квітня у Запоріжжі очікується нестійка погода з переважанням хмарності, короткочасними проясненнями та періодами дощу.

24 квітня у місті розпочнеться з ясного неба вночі, коли температура становитиме близько +3 градуси, але вже вдень вона досягне близько +10 градусів.

25 квітня у нічні години температура становитиме близько +5 градусів, вдень підніметься до +12 градусів, а ввечері опуститься до +9 градусів.

26 квітня стане одним із найбільш нестабільних днів періоду. Вночі температура становитиме близько +8 градусів, вдень підвищиться до +17 градусів, а ввечері знизиться до +9 градусів.

Саме цього дня у другій половині доби можливий сильний дощ, який може суттєво вплинути на вечірні плани мешканців міста.

Після цього періоду погодні умови почнуть поступово змінюватися. Прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 квітня у Запоріжжі вказує, що 27 квітня пройде під знаком хмарності з короткими проясненнями.

Температура коливатиметься від +5 до +11 градусів, а вдень можливий дрібний дощ, який припиниться до вечора. Вітер залишиться помірним, а тиск поступово стабілізується.

28 квітня розпочнеться з яснішого ранку, коли температура становитиме близько +4 градусів уночі та досягне +11 градусів удень. Після обіду знову з’являться хмари, а вдень можливі короткочасні опади.

29 квітня буде хмарним, але без істотних опадів. Температура коливатиметься від +5 до +12 градусів, вологість залишатиметься підвищеною, а вітер слабким.

30 квітня хмарність збережеться протягом усього дня. Температура вдень сягне близько +15 градусів, а вночі опуститься до +7 градусів. У другій половині дня можливий дрібний дощ.

