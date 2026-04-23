Подорожчання продуктів у Запоріжжі охоплює ключові позиції молочного сегмента, що впливає на загальні витрати домогосподарств.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у сегменті молочної продукції, де за останній місяць спостерігається зростання середніх цін, свідчать дані моніторингу ринку, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям надають на сайті Мінфін.

Станом на 22 квітня середня вартість кефіру «Селянський» 2,5% (950 мл) становить 67,62 грн. У різних мережах ціни відрізняються: від 48,50 грн в Auchan до 86,50 грн у Metro. Для порівняння, у березні середній показник був на рівні 65,55 грн. Таким чином, приріст за місяць склав 4,67 гривні.

Подібна динаміка спостерігається і щодо вершків «Простонаше» 10% (200 мл). Середня ціна наразі становить 40,66 грн, тоді як у березні вона була 38,19 грн. У торгових мережах показники коливаються в межах 39,99–42,00 грн. Загальне зростання за цей період становить 4,13 грн.

Найбільш помітне підвищення ррзцінок зафіксовано у сегменті вершкового масла. Продукт «Селянське» 72,5% (200 г) подорожчав до середнього рівня 119,33 грн. У магазинах ціна варіюється від 107,00 грн до 129,00 грн. У березні середній показник складав 113,61 грн, що означає збільшення на 11,97 грн.

Аналітика щоденних змін свідчить, що основне зростання відбулося на початку квітня, після чого ціни стабілізувалися на новому рівні. Коливання протягом останніх днів залишаються незначними.

Також варто зауважити, що в цілому подорожчання продуктів у Запоріжжі охоплює ключові позиції молочного сегмента, що впливає на загальні витрати домогосподарств і відображає поточні тенденції споживчого ринку.

Останні новини України:

