Графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 квітня охоплять лише частину міста, проте обмеження будуть тривалими, пише Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 квітня охоплять десятки житлових будинків у різних районах міста через планові та профілактичні роботи. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком адрес і врахувати можливі незручності, аби спланувати свій день без зайвих ризиків.
З 09:00–15:00 години триватимуть додаткові відключення світла в Запоріжжі, проте лише за такими адресами:
- Авангардна — 34
- Поштова — 159
- Приходська (Комунарівська) — 39, 41
- Сергія Синенка — 77, 79 (п.1–3), 79а, 79б, 81, 81а (п.1–4)
- Соборний (пр.) — 87ж
З 10:00–17:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання, проте знеструмлять тільки такі вулиці:
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36
- Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87
- Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Дніпрорудний (пров.) — 6, 8, 10, 12
- Спасівський (Писарева) (пров.) — 19–35, 22.
З 09:00–17:00 години світло зникне за десятками адрес. Знеструмлять такі вулиці:
- Алмазна — 52
- Анрі Жіффара (Адлерська) — 31–37, 32–46
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36
- Балкова — 47–57, 52–64
- Балтійська — 1–9, 2–10
- Баранова — 61–71, 62–72
- Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87
- Вроцлавська — 26, 28, 30
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 23–29, 37–39, 45–49
- Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76
- Голядкіна — 3–9, 4–12
- Гончара — 54–62
- Григорія Квітки-Основ’яненка (Петровського) — 256–280, 282–292, 294–304
- Дубова (Блюхера) — 1–13, 4–14, 17–29, 20, 20а, 33–39
- Естонська — 49–61
- Зелінського — 3
- Зразкова — 123–139, 138–152
- Ігора Сікорського — 269–273, 275, 277, 279–289, 291, 293–307, 424–430, 432, 434–452
- Каспійська — 26–66, 27–61, 43, 68, 68Б
- Конотопська (Тульська) — 1–7, 2–8, 9–15
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної) — 61, 63, 65, 67, 69
- Миру — 10, 12, 14
- Міжгірська (Стрєльнікова) — 4–12, 14–34, 17, 19, 21, 23–41
- Незалежної України — 56, 62
- Новаторська — 1–9, 2–8, 10–26, 11–35, 14а, 28
- Південноукраїнська — 5
- Професора Анатолія Бойка (Адмірала Нахімова) — 6
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Софії Перовської — 1–11, 4–12
- Софії Русової (Костянтина Заслонова) — 1–15, 4–14, 16–22, 19–27, 24–36, 29–41
- Учительська — 41, 91–105, 94–110
- Фазанова (Алтайська) — 51–73, 58–68, 70, 70а, 72–82
- Чудова — 131–153, 152–180
- Яхт-клубна (Орловська) — 2–4, 3–5
- Соборний (пр.) — 196, 198, 206
- Дніпрорудний (пров.) — 6, 8, 10, 12
- Кедровий (пров.) — 1–27, 2–20
- Косогірний (пров.) — 5, 7, 8, 10
- Спасівський (Писарева) (пров.) — 19–35, 22
- Черепашковий (пров.) — 1.
