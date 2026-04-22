Графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 квітня охоплять лише частину міста, проте обмеження будуть тривалими.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 23 квітня охоплять десятки житлових будинків у різних районах міста через планові та профілактичні роботи. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком адрес і врахувати можливі незручності, аби спланувати свій день без зайвих ризиків.

З 09:00–15:00 години триватимуть додаткові відключення світла в Запоріжжі, проте лише за такими адресами:

Авангардна — 34

Поштова — 159

Приходська (Комунарівська) — 39, 41

Сергія Синенка — 77, 79 (п.1–3), 79а, 79б, 81, 81а (п.1–4)

Соборний (пр.) — 87ж

З 10:00–17:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання, проте знеструмлять тільки такі вулиці:

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36

Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87

Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76

Кочубея — 47–65, 60–74

Семеренка — 59–63, 60–76

Дніпрорудний (пров.) — 6, 8, 10, 12

Спасівський (Писарева) (пров.) — 19–35, 22.

З 09:00–17:00 години світло зникне за десятками адрес. Знеструмлять такі вулиці:

Алмазна — 52

Анрі Жіффара (Адлерська) — 31–37, 32–46

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36

Балкова — 47–57, 52–64

Балтійська — 1–9, 2–10

Баранова — 61–71, 62–72

Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87

Вроцлавська — 26, 28, 30

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 23–29, 37–39, 45–49

Голди Меїр (Сусаніна) — 62–76

Голядкіна — 3–9, 4–12

Гончара — 54–62

Григорія Квітки-Основ’яненка (Петровського) — 256–280, 282–292, 294–304

Дубова (Блюхера) — 1–13, 4–14, 17–29, 20, 20а, 33–39

Естонська — 49–61

Зелінського — 3

Зразкова — 123–139, 138–152

Ігора Сікорського — 269–273, 275, 277, 279–289, 291, 293–307, 424–430, 432, 434–452

Каспійська — 26–66, 27–61, 43, 68, 68Б

Конотопська (Тульська) — 1–7, 2–8, 9–15

Кочубея — 47–65, 60–74

Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної) — 61, 63, 65, 67, 69

Миру — 10, 12, 14

Міжгірська (Стрєльнікова) — 4–12, 14–34, 17, 19, 21, 23–41

Незалежної України — 56, 62

Новаторська — 1–9, 2–8, 10–26, 11–35, 14а, 28

Південноукраїнська — 5

Професора Анатолія Бойка (Адмірала Нахімова) — 6

Семеренка — 59–63, 60–76

Софії Перовської — 1–11, 4–12

Софії Русової (Костянтина Заслонова) — 1–15, 4–14, 16–22, 19–27, 24–36, 29–41

Учительська — 41, 91–105, 94–110

Фазанова (Алтайська) — 51–73, 58–68, 70, 70а, 72–82

Чудова — 131–153, 152–180

Яхт-клубна (Орловська) — 2–4, 3–5

Соборний (пр.) — 196, 198, 206

Дніпрорудний (пров.) — 6, 8, 10, 12

Кедровий (пров.) — 1–27, 2–20

Косогірний (пров.) — 5, 7, 8, 10

Спасівський (Писарева) (пров.) — 19–35, 22

Черепашковий (пров.) — 1.

