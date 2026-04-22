Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі фіксують на тлі оновлення роздрібних прайсів на кефір, молоко та масло в торгових мережах міста, передає Politeka.

Інформацію про це українцям надають на сайті Мінфін.

На ринку кефіру продукт «Селянський» 2,5% (950 мл) демонструє різноспрямовані показники залежно від магазину. Середній рівень становить 70,12 грн. У березні цей показник був нижчим — 65,55 грн, що означає приріст на 7,17 грн за місяць. Найдешевшу пропозицію наразі фіксують в Auchan — 58,50 грн, тоді як у Metro вартість сягає 86,50 грн.

Сегмент молока також показує помірну зміну. «Простонаше» 1% (900 мл) у середньому коштує 60,62 грн проти 59,31 грн місяцем раніше. Різниця невелика, але стабільна. У Metro зафіксовано 58,24 грн, у Megamarket — 63,00 грн.

Окремо змінюється ситуація з маслом. «Селянське» 72,5% (200 г) має середній рівень 119,33 грн, тоді як у березні показник становив 113,61 грн. Розрив між торговими точками помітний: від 107,00 грн у Auchan до 129,00 грн у Metro.

На тлі цих коливань подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі відображає загальну тенденцію поступового зростання роздрібних цін у сегменті базових харчових товарів.

Аналітики ринку відзначають, що зміни відбуваються нерівномірно: частина позицій дорожчає швидше, інші залишаються відносно стабільними. Динаміка залежить від постачання, логістики та політики окремих мереж.

Також варто зауважити, що подальша динаміка цін на молочну продукцію залежатиме від вартості сировини, витрат на виробництво та політики роздрібних мереж.

