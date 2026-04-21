Графіки відключення світла будуть діяти у Запоріжжі на 22 квітня через плановий ремонт електрообладнання, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 22 квітня носять плановий характер та охоплять десятки будинків. Зокрема, багато годин поспіль, з 06:00 до 17:00 години, зникне електрика на вулиці:

Скворцова — 1, 1–119, 104–124, 121–149, 126, 128–162, 149Б, 151–209, 164–210, 213–229, 2, 2–102, 203, 37, 50, 96.

Також через планові роботи в електромережах будуть діяти графіки відключення світла з 10:00 до 17:00 години. Знеструмлення охоплять такі адреси:

Архипа Куїнджі — 14–36

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Голди Меїр — 62–76

Кочубея — 47–74

Семеренка — 59–76

Дніпрорудний — 6–12

Спасівський — 19–35

22.04.2026 року з 09:00–17:00 години триватимуть планові відключення, які чекають мешканців будинків на вулицях:

Автозаводська — 10, 11, 12, 8б

Андрія Гайдая — 1–17, 2–20

Архипа Куїнджі — 14–36, 15–21

Балтійська — 1–9, 2–10

Бетонна — 4–20

Бодянського — 1–61, 2–52

Бойова — 1–11, 4–8, 14

Болбочана Петра — 1, 3, 3а, 2, 4, 8, 5–9, 15

Бориса Грінченка — 5, 7–69, 6–66, 71, 68–84, 73–87

Відмінна — 1–37, 24–34

Володарська — 1–21Б, 2–18а

Володимира Українця — 1–5

Вузлова — 1А

Голди Меїр — 62–76

Демократична — 5–77

Досягнень — 1–54, 56А

Дубова — 27а, 31

Електровозна — 1–17, 2–12

Захарія Махна — 12

Зразкова — 1–82

Інгулецька — 1–35

Каспійська — 1–68

Кочубея — 32, 47–74

Лассаля — 1–35

Ливадна — 1–15, 2–14

Лижна — 1–39

Любисткова — 2–108

Меліоративна — 1–37

Миколи Ласточкіна — 31–288

Михайлівська — 3–27

Морфлотська — 3–110

Олександри Екстер — 1–37

Орільська — 1–16

Павла Захаріна — 21, 21а

Партизанська — 1–18

Передова — 1–38

Плавнева — 2–64

Платона Майбороди — 1–17, 2–10

Початкова — 3–42

Причальна — 3–31

Радіаторна — 1–20

Розмаринова — 1г–41

Санітарна — 1–75

Світловодська — 1–102

Селищна — 1–95

Семеренка — 59–76

Середня — 1–33

Сивашська — 1–32

Січеславська — 1–116

Соняшникова — 1–15

Софії Перовської — 1–12

Спартаківська — 1–14

Тракторна — 1–20

Урожайна — 1–24

Учительська — 1–42

Фрезерна — 1–20

Футбольна — 1–50

Харківська — 3–29

Ціолковського — 1–29

Чорногорівська — 1–16

Чудова — 1–102

Щедра — 8–19

Ялтинська — 11–43б

Яхт-клубна — 2–5

Привокзальна — 8–18

Броварський — 1–10

Дніпрорудний — 6–12

Кавказький — 5–30

Косогірний — 3–10

Межовий — 2–23

Мостовий — 9–25

Палія — 2–19

Південний — 2–8

Плавневий — 1–6а

Пристанційний — 1а

Ревуцького — 1–10

Самопливний — 14А

Спасівський — 19–35

Стрілецький — 1–5.

