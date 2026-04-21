Графіки відключення світла будуть діяти у Запоріжжі на 22 квітня через плановий ремонт електрообладнання, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 22 квітня носять плановий характер та охоплять десятки будинків. Зокрема, багато годин поспіль, з 06:00 до 17:00 години, зникне електрика на вулиці:
- Скворцова — 1, 1–119, 104–124, 121–149, 126, 128–162, 149Б, 151–209, 164–210, 213–229, 2, 2–102, 203, 37, 50, 96.
Також через планові роботи в електромережах будуть діяти графіки відключення світла з 10:00 до 17:00 години. Знеструмлення охоплять такі адреси:
- Архипа Куїнджі — 14–36
- Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
- Голди Меїр — 62–76
- Кочубея — 47–74
- Семеренка — 59–76
- Дніпрорудний — 6–12
- Спасівський — 19–35
22.04.2026 року з 09:00–17:00 години триватимуть планові відключення, які чекають мешканців будинків на вулицях:
- Автозаводська — 10, 11, 12, 8б
- Андрія Гайдая — 1–17, 2–20
- Архипа Куїнджі — 14–36, 15–21
- Балтійська — 1–9, 2–10
- Бетонна — 4–20
- Бодянського — 1–61, 2–52
- Бойова — 1–11, 4–8, 14
- Болбочана Петра — 1, 3, 3а, 2, 4, 8, 5–9, 15
- Бориса Грінченка — 5, 7–69, 6–66, 71, 68–84, 73–87
- Відмінна — 1–37, 24–34
- Володарська — 1–21Б, 2–18а
- Володимира Українця — 1–5
- Вузлова — 1А
- Голди Меїр — 62–76
- Демократична — 5–77
- Досягнень — 1–54, 56А
- Дубова — 27а, 31
- Електровозна — 1–17, 2–12
- Захарія Махна — 12
- Зразкова — 1–82
- Інгулецька — 1–35
- Каспійська — 1–68
- Кочубея — 32, 47–74
- Лассаля — 1–35
- Ливадна — 1–15, 2–14
- Лижна — 1–39
- Любисткова — 2–108
- Меліоративна — 1–37
- Миколи Ласточкіна — 31–288
- Михайлівська — 3–27
- Морфлотська — 3–110
- Олександри Екстер — 1–37
- Орільська — 1–16
- Павла Захаріна — 21, 21а
- Партизанська — 1–18
- Передова — 1–38
- Плавнева — 2–64
- Платона Майбороди — 1–17, 2–10
- Початкова — 3–42
- Причальна — 3–31
- Радіаторна — 1–20
- Розмаринова — 1г–41
- Санітарна — 1–75
- Світловодська — 1–102
- Селищна — 1–95
- Семеренка — 59–76
- Середня — 1–33
- Сивашська — 1–32
- Січеславська — 1–116
- Соняшникова — 1–15
- Софії Перовської — 1–12
- Спартаківська — 1–14
- Тракторна — 1–20
- Урожайна — 1–24
- Учительська — 1–42
- Фрезерна — 1–20
- Футбольна — 1–50
- Харківська — 3–29
- Ціолковського — 1–29
- Чорногорівська — 1–16
- Чудова — 1–102
- Щедра — 8–19
- Ялтинська — 11–43б
- Яхт-клубна — 2–5
- Привокзальна — 8–18
- Броварський — 1–10
- Дніпрорудний — 6–12
- Кавказький — 5–30
- Косогірний — 3–10
- Межовий — 2–23
- Мостовий — 9–25
- Палія — 2–19
- Південний — 2–8
- Плавневий — 1–6а
- Пристанційний — 1а
- Ревуцького — 1–10
- Самопливний — 14А
- Спасівський — 19–35
- Стрілецький — 1–5.
