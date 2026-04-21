Графіки відключення світла будуть діяти у Запоріжжі на 22 квітня через плановий ремонт електрообладнання, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 22 квітня носять плановий характер та охоплять десятки будинків. Зокрема, багато годин поспіль, з 06:00 до 17:00 години, зникне електрика на вулиці:

  • Скворцова — 1, 1–119, 104–124, 121–149, 126, 128–162, 149Б, 151–209, 164–210, 213–229, 2, 2–102, 203, 37, 50, 96.

Також через планові роботи в електромережах будуть діяти графіки відключення світла з 10:00 до 17:00 години. Знеструмлення охоплять такі адреси:

  • Архипа Куїнджі — 14–36
  • Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
  • Голди Меїр — 62–76
  • Кочубея — 47–74
  • Семеренка — 59–76
  • Дніпрорудний — 6–12
  • Спасівський — 19–35

22.04.2026 року з 09:00–17:00 години триватимуть планові відключення, які чекають мешканців будинків на вулицях:

  • Автозаводська — 10, 11, 12, 8б
  • Андрія Гайдая — 1–17, 2–20
  • Архипа Куїнджі — 14–36, 15–21
  • Балтійська — 1–9, 2–10
  • Бетонна — 4–20
  • Бодянського — 1–61, 2–52
  • Бойова — 1–11, 4–8, 14
  • Болбочана Петра — 1, 3, 3а, 2, 4, 8, 5–9, 15
  • Бориса Грінченка — 5, 7–69, 6–66, 71, 68–84, 73–87
  • Відмінна — 1–37, 24–34
  • Володарська — 1–21Б, 2–18а
  • Володимира Українця — 1–5
  • Вузлова — 1А
  • Голди Меїр — 62–76
  • Демократична — 5–77
  • Досягнень — 1–54, 56А
  • Дубова — 27а, 31
  • Електровозна — 1–17, 2–12
  • Захарія Махна — 12
  • Зразкова — 1–82
  • Інгулецька — 1–35
  • Каспійська — 1–68
  • Кочубея — 32, 47–74
  • Лассаля — 1–35
  • Ливадна — 1–15, 2–14
  • Лижна — 1–39
  • Любисткова — 2–108
  • Меліоративна — 1–37
  • Миколи Ласточкіна — 31–288
  • Михайлівська — 3–27
  • Морфлотська — 3–110
  • Олександри Екстер — 1–37
  • Орільська — 1–16
  • Павла Захаріна — 21, 21а
  • Партизанська — 1–18
  • Передова — 1–38
  • Плавнева — 2–64
  • Платона Майбороди — 1–17, 2–10
  • Початкова — 3–42
  • Причальна — 3–31
  • Радіаторна — 1–20
  • Розмаринова — 1г–41
  • Санітарна — 1–75
  • Світловодська — 1–102
  • Селищна — 1–95
  • Семеренка — 59–76
  • Середня — 1–33
  • Сивашська — 1–32
  • Січеславська — 1–116
  • Соняшникова — 1–15
  • Софії Перовської — 1–12
  • Спартаківська — 1–14
  • Тракторна — 1–20
  • Урожайна — 1–24
  • Учительська — 1–42
  • Фрезерна — 1–20
  • Футбольна — 1–50
  • Харківська — 3–29
  • Ціолковського — 1–29
  • Чорногорівська — 1–16
  • Чудова — 1–102
  • Щедра — 8–19
  • Ялтинська — 11–43б
  • Яхт-клубна — 2–5
  • Привокзальна — 8–18
  • Броварський — 1–10
  • Дніпрорудний — 6–12
  • Кавказький — 5–30
  • Косогірний — 3–10
  • Межовий — 2–23
  • Мостовий — 9–25
  • Палія — 2–19
  • Південний — 2–8
  • Плавневий — 1–6а
  • Пристанційний — 1а
  • Ревуцького — 1–10
  • Самопливний — 14А
  • Спасівський — 19–35
  • Стрілецький — 1–5.

