Прогноз на тиждень з 23 по 29 квітня у Запоріжжі свідчить про переважно нестабільні погодні умови з періодами дощу та хмарності.

Прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 квітня у Запоріжжі показує, що протягом цього періоду місто перебуватиме під впливом хмарних мас і змінних опадів, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 квітня у Запоріжжі надали на сайті sinoptik.ua.

23 квітня протягом усього дня триматиметься щільна хмарність. Температура повітря коливатиметься від +4° вночі до +12° вдень.

Ймовірність опадів зросте до 97 відсотків у другій половині дня. Саме в цей період очікується найбільш інтенсивний дощ, який триватиме і ввечері.

Наступного дня, 24 квітня, погодні умови трохи стабілізуються. Вночі температура становитиме близько +3°, а вдень підніметься до +10°.

25 квітня принесе чергові зміни. Температура вдень сягатиме +12°, а вночі не опускатиметься нижче +5°. Опади ймовірні ближче до ночі, хоча їх інтенсивність буде невисокою.

26 квітня у місті очікується один із найбільш нестабільних днів даного періоду. Вночі температура становитиме близько +8°, а вдень підніметься до +17°.

Проте вже після обіду небо затягнуть хмари, а ближче до вечора можливий сильний дощ. Вітер посилиться до 7.8 м/с.

27 квітня буде хмарно. Вранці температура становитиме близько +5°, вдень підніметься до +11°, а ввечері опуститься до +6°.

У першій половині дня можливі короткочасні прояснення, однак загалом небо залишатиметься затягнутим. Опади будуть слабкими та нетривалими.

28 квітня день почнеться з яснішого ранку, коли температура становитиме близько +4° уночі та до +11° вдень. Однак після обіду хмарність знову посилиться.

Ймовірний дрібний дощ у другій половині дня, який поступово припиниться ближче до вечора.

29 квітня температура коливатиметься від +5° вночі до +12° вдень. Опади малоймовірні, хоча короткочасна вологість у повітрі збережеться.

Загалом, прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 квітня у Запоріжжі вказує на переважання хмарних днів із періодичними дощами.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.