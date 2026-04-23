Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають у різних гуманітарних центрах та благодійних організаціях міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі доступні через мережу гуманітарних штабів і фондів, однак графіки видачі та умови участі можуть змінюватися, повідомляє Politeka.

Жителям радять уважно стежити за офіційними сайтами та сторінками організацій у соцмережах.

Це дозволить не пропустити актуальні оголошення про видачу безкоштовних продуктів для ВПо та песніонерів у Запоріжжі.

Одним із ключових місць, де можна отримати підтримку, залишаються гуманітарні штаби, що працюють у різних районах міста.

Звернутися можна до пунктів у кількох районах, зокрема в Олександрівському за адресою вул. Гоголя, буд.60 у приміщенні КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР, у Заводському на вул. Ринкова, буд. 2.

Для отримання безкоштовних продуктів у Запоріжжі ВПО та пенсіонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Внутрішньо переміщеним особам потрібно додатково надати довідку.

Окрім державних ініціатив, у місті активно працюють благодійні організації.

Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя» надає не лише гуманітарну допомогу, а й психологічну підтримку людям, які постраждали від війни, а також самотнім літнім людям і тяжкохворим.

Організація також пропонує послуги догляду вдома для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Для звернення необхідно зв’язатися за телефонами +380503224600.

Ще одним напрямком допомоги є діяльність ініціативи Help ЗП ЮА, яка підтримує мешканців міста гуманітарними наборами.

Звернутися можна за телефонами +38048518151458 або +380504545600. Організація орієнтується на вразливі категорії населення, зокрема жінок, людей з інвалідністю та малозабезпечені родини.

