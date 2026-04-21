Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області запроваджене з початку 2026 року для абонентів КП «Облводоканал», які користуються централізованим водопостачанням і водовідведенням, передає Politeka.

Оновлені розцінки поширюються на населення та бізнес-сегмент. Для побутових споживачів кубометр води коштує 45,54 грн без ПДВ або 54,65 грн із податком. Послуги каналізації встановлені на рівні 44,74 грн без ПДВ та 53,69 грн із урахуванням зборів. Для підприємств діють окремі ставки — 24,44 грн та 29,33 грн відповідно.

У «Облводоканалі» пояснюють перегляд необхідністю підтримки стабільної роботи інженерних мереж і поступового оновлення обладнання. Додатково зміни пов’язують зі збільшенням витрат на електроенергію, ремонтні роботи та закупівлю матеріалів для інфраструктури.

Водночас жителів обласного центру нові розрахунки не стосуються, оскільки Запоріжжя не входить до зони обслуговування цього підприємства.

Фахівці відзначають, що коригування дозволяє зменшити аварійність систем і стабілізувати тиск у водогінній мережі, що впливає на якість та безперервність послуг у регіоні.

Представники галузі додають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області є частиною загальної адаптації тарифної політики до зростання операційних витрат.

Споживачам радять регулярно перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати витрати, щоб уникати заборгованості.

У разі подальших змін тарифів підприємство обіцяє завчасно інформувати споживачів через офіційні канали.

