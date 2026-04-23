Саме тут дефіцит продуктів у Запоріжжі проявляється через скорочення запасів якісних яблук у сховищах, що звужує пропозицію.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі фіксують у першому кварталі 2026 року на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, який сягнув 1,2 мільйона тонн, повідомляє Politeka.

Це на 13% більше, ніж торік. Попри збільшені обсяги постачання, аграрний баланс залишається нестійким через швидше зростання попиту.

Експерти пояснюють ситуацію активною фазою весняних польових робіт, розширенням посівних площ і сезонним навантаженням на виробничий сектор. Додатково впливають затримки в логістиці та коливання світових цін на сировину.

Внутрішні потужності не покривають повністю потреби агросфери. Через це господарства змушені коригувати витрати та змінювати схеми закупівель, що підвищує залежність від зовнішніх поставок.

Аналітики попереджають, що така ситуація може вплинути на врожайність у 2026 році та загальну стабільність продовольчого ринку.

Окрему увагу приділяють роздрібному сегменту. Саме тут дефіцит продуктів у Запоріжжі проявляється через скорочення запасів якісних яблук у сховищах, що звужує пропозицію.

Причини пов’язують із особливостями попереднього сезону. Частину врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що негативно вплинуло на товарні характеристики та придатність продукції.

Додатково нерівномірне використання технологій контролю достигання призвело до швидшої втрати якості під час зберігання.

У результаті скорочуються обсяги придатної продукції, що створює додатковий тиск на ціни.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від логістики, результатів нового врожаю та стабільності постачань на внутрішньому ринку.

Джерело: agrotimes, io.ua

