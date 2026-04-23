Гуманітарна допомога в Запоріжжі орієнтована на пенсіонерів та найбільш вразливі категорії населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Запоріжжі доступна в межах проєкту, який реалізує благодійна організація Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Реалізується гуманітарна ініціатива ECHO, спрямована на забезпечення ефективного доступу постраждалого від війни населення до базових послуг і захисту. Проєкт покликаний не лише закривати першочергові потреби, а й допомагати людям відновлювати контроль над власним життям у складних обставинах.

У межах цієї програми фахівці надають комплексну підтримку, яка охоплює як гуманітарну, так і соціальну, психологічну та правову сфери. Зокрема, йдеться про допомогу в отриманні необхідної гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Запоріжжі, організацію безоплатних юридичних і психологічних консультацій, а також супровід у питаннях відновлення втрачених документів.

Окремий напрям роботи зосереджений на підтримці людей у вирішенні життєво важливих питань — пошуку житла, працевлаштування та подоланні наслідків кризових ситуацій, спричинених війною. У таких випадках спеціалісти виступають не лише консультантами, а й надійною опорою для тих, хто опинився у скруті.

Важливою складовою проєкту є робота з дітьми. Для них організовуються психосоціальні, освітні та дозвіллєві заходи, які допомагають відновити емоційну рівновагу, повернути відчуття безпеки та забезпечити розвиток навіть у складних умовах.

Програма орієнтована на найбільш вразливі категорії населення. Серед них — одинокі матері чи батьки, люди з інвалідністю І та ІІ груп, особи з інвалідністю з дитинства, самотні громадяни похилого віку (пенсіонери), багатодітні родини, а також ті, хто втратив житло внаслідок бойових дій.

Координація допомоги здійснюється через центр, що працює у Запоріжжя за адресою: вулиця Семафорна, 8. Саме тут люди можуть отримати консультації, підтримку та необхідну інформацію щодо участі у програмі.

