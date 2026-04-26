Прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня у Запоріжжі допоможе місцевим підготуватися до природних примх, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня у Запоріжжі надали на сайті sinoptik.ua.

27 квітня у місті очікується хмарна атмосфера з ранкових годин. Температура становитиме від +5° вночі до +11° вдень.

У денний час можливий дрібний дощ із ймовірністю до 33%, який припиниться до вечора. Вітер посилюватиметься до 6,4 м/с вдень.

28 квітня перша половина дня буде яснішою, однак після обіду з’являться хмари. Удень прогнозується дощ із ймовірністю до 60%, який до вечора має припинитися. Температура коливатиметься від +4° до +11°.

29 квітня протягом усього дня збережеться хмарна погода без опадів. Температура триматиметься в межах +5°…+12°.

30 квітня у місті очікується щільна хмарність протягом усього дня. Температура підніметься до +15°, опадів не прогнозується.

1 травня також пройде під суцільною хмарністю. Температурні показники становитимуть від +7° до +15°, без опадів.

2 травня ранок буде відносно ясним, однак вдень і ввечері небо знову затягнуть хмари. Температура сягатиме +15°, опадів не очікується.

3 травня в обласному центрі з самого ранку і до вечора утримається хмарна атмосфера. Температура повітря підніметься до +17°, без опадів.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня у Запоріжжі вказує на спокійний весняний період із переважанням хмарності та поступовим підвищенням температури ближче до вихідних.

Місцевим мешканцям радять враховувати ці дані для планування своїх справ та прогулянок.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.