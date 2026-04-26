Вводяться графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 27 квітня по 3 травня.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У зв'язку з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах вводяться графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 27 квітня по 3 травня. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.

27.04.2026 року вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлення діятимуть з 10:00 до 17:00 години на вулицях:

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Бориса Грінченка (Крижановського): 68–84, 73–87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Кочубея: 47–65, 60–74

Семеренка: 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний: 10, 6, 8, 12

пров. Спасівський (Писарева): 22, 19–35

28.04.2026 року зникне електрика в частині міста. Зокрема, світло вимкнуть з 08:00 до 17:00 години за адресами:

Дачна: 2 (оп.11)

Дослідна станція: 1, 12-44, 46/1, 46/2, 1б, 2, 2а, 3-29, 31, 35, 35а, 36А, 37А, 37г, 37в, 3а, 4, 4а, 41, 41г, 43, 45, 46, 47, 48-70, 70а, 4А, 6 (5 пов), 72, 74, 76, 78, 78а, 8, 80, 84, 82, 88, 94, 96

29.04.2026 року додатково вимкнуть електрику з 09:00 до 17:00 години, проте тільки в будинках, що розташовані за такими адресами:

Академіка Івченка (Військова): 22-34, 25-35, 26

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Героїв Дніпра (Тельмана): 31, 33, 35-41, 47, 51-65, 32-40, 42, 44-72

Іванова: 37-43, 45, 47, 51-75, 77, 79, 81

Фелікса Мовчановського: 35, 39, 42, 44

Чумацтва (Нариманова): 29-35

площа Інженерна: 1

пров. Спасівський: 19-35, 22

шосе Дніпровське: 24а, 28



01.05.2026 року триватимуть відключення світла з 09:00 до 17:00 години. Обмежать світла тільки на наступних вулицях:

Архипа Куїнджі (Сурікова): 14–36

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Голди Меїр (Сусаніна): 62–76

Кочубея: 47–65, 60–74

Кругова: 171

Семеренка: 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний: 10, 6, 8, 12

пров. Спасівський: 19-35, 22

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.