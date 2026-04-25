Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі запроваджуються як окремий щомісячний механізм підтримки громадян літнього віку та передбачають додаткові виплати за визначених умов, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізує Пенсійний фонд України. Вона поширюється на осіб, які досягли 80-річного віку та відповідають встановленим критеріям. На відміну від більшості інших надбавок, у цьому випадку автоматичне нарахування не передбачене.

Ключовою умовою є потреба у постійному сторонньому догляді. Для підтвердження необхідно звернутися до сімейного лікаря, пройти оцінювання стану здоров’я та отримати висновок лікарсько-консультативної комісії. Саме цей документ визначає право на отримання виплати.

Окрім медичних підстав, враховується соціальний фактор. Йдеться про відсутність працездатних родичів, які зобов’язані здійснювати утримання. При цьому їх наявність береться до уваги незалежно від фактичного місця проживання.

Розмір щомісячної допомоги становить 1038 гривень. Ця сума відповідає 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2026 році визначено на рівні 2595 гривень.

Оформлення здійснюється через Пенсійний фонд після подання заяви та повного пакета документів. До нього входять паспорт, ідентифікаційний код і медичний висновок. Рішення ухвалюється після перевірки наданої інформації.

Фахівці зазначають, що порядок призначення залишається незмінним і діє відповідно до чинного законодавства. У цьому контексті Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі надаються виключно за визначеними умовами та після проходження всіх необхідних процедур.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.