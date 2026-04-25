Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі залежатиме від вартості сировини та логістичних витрат у найближчі тижні.

Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі квітневого перегляду роздрібних показників у сегменті базових харчових товарів, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Ринок демонструє поступове зростання вартості одразу в кількох категоріях — від вершкового масла до кисломолочної продукції. Дані торгових мереж за 23 квітня 2026 року підтверджують зміну динаміки.

У сегменті масла «Селянське» 72,5% середній рівень становить 119,33 грн за упаковку 200 г. У різних мережах зафіксовано діапазон від 107,00 до 129,00 грн. Порівняно з березнем середній показник піднявся на 11,97 грн.

Окремо відзначається коливання щоденних значень протягом останніх тижнів, де поступове закріплення відбулося біля позначки трохи вище 113–120 грн.

У категорії вершків «Простонаше» 10% середня сума досягла 40,66 грн за 200 мл. У торгових точках вартість коливається в межах 39,99–42,00 грн. Місячна різниця становить +4,13 грн.

Динаміка показує більш плавне, але стабільне зростання без різких стрибків, із поступовим закріпленням нового рівня в останній декаді квітня.

Кисломолочний сегмент також демонструє зміну показників. Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у середньому коштує 68,12 грн. У магазинах ціни варіюються від 48,50 до 86,50 грн залежно від мережі.

Порівняння з березнем показує підвищення на 5,17 грн, що формує загальний тренд зростання у категорії молочної продукції.

Аналітика роздрібного ринку вказує на одночасне коригування вартості в різних сегментах, що поступово впливає на кінцевий чек споживача в регіоні.

