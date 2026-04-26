Дефіцит продуктів у Запоріжжі фіксують у першому кварталі 2026 року на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, що сягнув 1,2 млн тонн, повідомляє Politeka.

Показник перевищує минулорічний рівень на 13%. Попри збільшення поставок, аграрна рівновага залишається хиткою. Попит зростає швидше, ніж система постачання встигає реагувати.

Ситуацію підсилює активна весняна кампанія в полях, розширення площ під посіви та сезонне навантаження на виробництво. Додаткові труднощі створюють транспортні затримки й нестабільність світових цін на сировинні ресурси.

Вітчизняний сектор не перекриває повний обсяг потреб. Через це господарства перебудовують бюджети, змінюють логіку закупівель і дедалі більше залежать від зовнішніх каналів постачання.

Аналітики попереджають: така динаміка може позначитися на врожайності 2026 року та загальному стані продовольчого ринку.

Окремо фахівці відзначають роздрібний сегмент. Саме тут Дефіцит продуктів у Запоріжжі проявляється через скорочення запасів якісних яблук у сховищах, що зменшує пропозицію на ринку.

Причини пов’язують із попереднім сезоном. Частину зібраного врожаю закладали на зберігання вже перезрілою, що погіршило товарні властивості та знизило придатний обсяг.

Додатковим фактором стало нерівномірне застосування технологій контролю достигання. У результаті продукція швидше втрачала якість під час зберігання.

Це спричинило скорочення доступних партій і додатковий тиск на цінові показники.

Подальший розвиток ситуації залежить від логістики, нового врожаю та стабільності внутрішніх поставок, які визначать баланс ринку в найближчий період.

Джерело: agrotimes, io.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.