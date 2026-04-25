Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі пов’язують із загальнонаціональним переглядом цін на електроенергію та газ для населення, що відбувається в межах переходу до нової моделі енергоринку, передає Politeka.

Причиною змін став закон про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу, ухвалений 7 квітня. Документ передбачає поступове впровадження європейських принципів формування вартості ресурсів і зближення з правилами внутрішнього ринку ЄС.

За оцінкою директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, середній рівень зростання може становити близько 25%. Водночас він зазначає, що більш різкі сценарії стримуються політичними чинниками, хоча загальний напрям змін уже окреслений.

Експерт пояснює, що основний тиск на тарифну систему формують фінансові труднощі енергетичного сектору. Значні борги, обмежені можливості бюджетної підтримки та дефіцит ресурсів у ключових компаніях ускладнюють утримання чинних розцінок. Окремо він звертає увагу на проблеми в роботі «Нафтогазу», який не має достатніх коштів для покриття дефіциту.

На цьому тлі Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі розглядається як частина загальноукраїнського процесу, де коригування вартості відбувається синхронно для всіх регіонів.

Також фахівці наголошують на необхідності перегляду системи граничних цін для бізнесу. На їхню думку, поступовий перехід до європейської ринкової моделі може забезпечити більшу стабільність і передбачуваність у галузі.

Подальші рішення щодо темпів зміни тарифів ухвалюватимуться урядом з урахуванням економічної ситуації та стану енергетичної системи країни.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.