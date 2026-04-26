Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, за оцінкою профільних служб, є частиною адаптації галузі до зростання операційних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності на початку 2026 року для споживачів КП «Облводоканал», які користуються централізованим водопостачанням і водовідведенням, передає Politeka.

Оновлені розцінки стосуються як населення, так і підприємств. Для побутових абонентів кубометр води коштує 45,54 гривні без ПДВ, або 54,65 гривні з урахуванням податку. Водовідведення встановлено на рівні 44,74 гривні без ПДВ та 53,69 гривні з ПДВ.

Для юридичних осіб діють інші ставки. Вартість водопостачання становить 24,44 гривні за кубометр без податку, а послуга водовідведення — 29,33 гривні.

У підприємстві пояснюють перегляд тарифів необхідністю забезпечити стабільну роботу мереж. Серед основних причин — подорожчання електроенергії, зростання витрат на ремонт, а також закупівля матеріалів для обслуговування інфраструктури.

Водночас жителів Запоріжжя ці зміни не торкнуться. Обласний центр не входить до зони обслуговування КП «Облводоканал», тому для його мешканців діють окремі розрахунки.

Фахівці зазначають, що нові тарифи дадуть змогу знизити ризик аварій, підтримувати стабільний тиск у мережі та покращити якість надання послуг у громадах регіону.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, за оцінкою профільних служб, є частиною адаптації галузі до зростання операційних витрат і потреби в модернізації систем.

Споживачам рекомендують регулярно передавати показники лічильників, перевіряти нарахування та своєчасно оплачувати рахунки. У разі нових змін підприємство обіцяє завчасно повідомляти абонентів через офіційні інформаційні канали.

