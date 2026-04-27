Пенсіонерам роздають гуманітарну допомогу: де в Запоріжжі можна отримати підтримку

Гуманітарна допомога в Запоріжжі доступна для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Благодійна організація Карітас Запоріжжя розкрила деталі.

У Карітас Запоріжжя функціонує «Соціальний гардероб» — гуманітарний простір, де люди, які опинилися в складних життєвих обставинах, можуть безкоштовно отримати необхідний одяг і взуття. Ініціатива спрямована на підтримку тих, хто потребує базових речей для повсякденного життя.

«Соціальний гардероб» розпочав роботу в межах проєкту «Простір підтримки». Його створили фахівці кризового та ресурсного напрямку у відповідь на запит громади щодо доступу до гуманітарної допомоги у вигляді одягу, взуття та інших необхідних речей. Відтоді ініціатива стала постійно діючим пунктом допомоги для населення.

Послугами гардеробу можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, мешканці міста, які перебувають у складних життєвих умовах - у тому числі пенсіонери, а також родини, що переживають кризові ситуації або мають низький рівень доходу. Усі відвідувачі мають можливість безкоштовно отримати речі, що вже були у використанні, але залишаються придатними до подальшого носіння.

Важливу роль у роботі простору відіграють волонтери, які займаються сортуванням, перевіркою та підготовкою одягу. Вони допомагають відвідувачам підібрати необхідні речі відповідно до потреб — сезонного одягу, взуття чи інших базових елементів гардеробу.

Окрім отримання гуманітарної допомоги в Запоріжжі, кожен охочий може долучитися до підтримки ініціативи. За наявності можливості приймаються пожертви у вигляді одягу, взуття, дитячих іграшок, посуду, засобів гігієни, рушників, постільної білизни та інших речей, які можуть стати у пригоді іншим.

«Соціальний гардероб» працює на регулярній основі — щовівторка та щоп’ятниці з 10:00 до 13:00. Відвідати його можна за адресою: вулиця Семафорна, 8.

Останні новини України:

