Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 квітня триватимуть за десятками адрес, проте обмеження носять тільки плановий характер, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 квітня триватимуть через профілактичні та планові роботи в електромережах. З 10:00 до 17:00 години будуть діяти додаткові відключення світло, які охоплять низку адрес:
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36
- Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87
- Відома (Цетральна) — № 11, 9
- Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76
- Зелена — № 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2
- Кочубея — № 47–65, 60–74
- Краєвидна (Ленська) — № 19, 20а, 14, 25, 24, 20Акв-1, 2, 18Н, 5
- Набережна — № 19, 17д, 17б, 17в, 19а
- Розваги — № 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27
- Санаторна — № 26
- Семеренка — № 59–63, 60–76
- пров. Дніпрорудний — № 10, 6, 8, 12
- пров. Спасівський (Писарева) — № 22, 19–35
З 09:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження охоплять такі вулиці:
- Бориса Грінченка — № 68-84, 73-87
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) — № 86-110
- Героїв 55 Бригади (Уральська) — № 33-37, 39, 41, 45, 76/2, 78-82, 43, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 82а, 84, 84а, 88, 90, 90а, 86, 96-106
- Іванова — № 87
- Миру — № 10, 12, 14
- Незалежної України — № 62
- Ніжинська — № 81-93, 92-104
- Оборонна — № 62, 64, 87, 90, 95-111, 70, 72, 83, 85, 89-93
- Павла Чижевського (Фонвізіна) — № 10, 12, 2-6, 8
- Південноукраїнська — № 5
- Чарівна — № 16, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28
- Човнова — № 1-11, 2-6
- пр. Моторобудівників — № 25-33, 31, 33, 70, 72, 74, 76, 76б, 78
- пр. Соборний — № 196, 198
- пров. Відкритий — № 1-13, 2-8
- пров. Гарматний (Свірського) — № 1, 2-6, 3, 5
- пров. Ніжинський — № 1-23, 2-24
- пров. Полковий — № 1-15, 2-16
- пров. Спасівський — № 19-35, 22.
