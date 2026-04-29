Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 квітня триватимуть за десятками адрес, проте обмеження носять тільки плановий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 квітня триватимуть через профілактичні та планові роботи в електромережах. З 10:00 до 17:00 години будуть діяти додаткові відключення світло, які охоплять низку адрес:

Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36

Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87

Відома (Цетральна) — № 11, 9

Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76

Зелена — № 1–5, 4–6, 10, 39, 7а, 7б, 7в, 6в, 8, 7, 2

Кочубея — № 47–65, 60–74

Краєвидна (Ленська) — № 19, 20а, 14, 25, 24, 20Акв-1, 2, 18Н, 5

Набережна — № 19, 17д, 17б, 17в, 19а

Розваги — № 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27а, 27б, 28а, 34, 25а, 28, 27

Санаторна — № 26

Семеренка — № 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний — № 10, 6, 8, 12

пров. Спасівський (Писарева) — № 22, 19–35

З 09:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження охоплять такі вулиці:

Бориса Грінченка — № 68-84, 73-87

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — № 86-110

Героїв 55 Бригади (Уральська) — № 33-37, 39, 41, 45, 76/2, 78-82, 43, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 82а, 84, 84а, 88, 90, 90а, 86, 96-106

Іванова — № 87

Миру — № 10, 12, 14

Незалежної України — № 62

Ніжинська — № 81-93, 92-104

Оборонна — № 62, 64, 87, 90, 95-111, 70, 72, 83, 85, 89-93

Павла Чижевського (Фонвізіна) — № 10, 12, 2-6, 8

Південноукраїнська — № 5

Чарівна — № 16, 22, 24, 26, 26а, 26б, 28

Човнова — № 1-11, 2-6

пр. Моторобудівників — № 25-33, 31, 33, 70, 72, 74, 76, 76б, 78

пр. Соборний — № 196, 198

пров. Відкритий — № 1-13, 2-8

пров. Гарматний (Свірського) — № 1, 2-6, 3, 5

пров. Ніжинський — № 1-23, 2-24

пров. Полковий — № 1-15, 2-16

пров. Спасівський — № 19-35, 22.

