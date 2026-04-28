Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі з 1 травня обговорюється на тлі загальнонаціональних змін у вартості енергоресурсів і можливого перегляду платіжок для населення, повідомляє Politeka.

Чинні розцінки на електроенергію поки залишаються стабільними. Базовий рівень становить 4,32 грн за кВт·год, тоді як для домогосподарств з електроопаленням передбачено знижений режим споживання за нижчою ставкою. Така модель діє до завершення весняного періоду.

Фахівці енергетичного сектору зазначають, що будь-які зміни не можуть бути впроваджені миттєво. Після ухвалення урядового рішення запускається процедура обговорення, яка триває щонайменше місяць. Лише після цього оновлені розрахунки потрапляють у платіжні документи.

Експерти підкреслюють, що подібний механізм уже застосовувався раніше. Минулого року коригування вартості електропостачання також відбулося в літній період після завершення регуляторних етапів.

Окремо розглядається ситуація на ринку газу. Для більшості споживачів діє фіксована модель ціноутворення, однак чинна угода завершує свою дію наприкінці квітня. Подальші рішення поки не оприлюднені, хоча урядові структури заявляють про намір зберегти стабільність для населення.

Аналітики відзначають, що формування нових умов залежить від економічних факторів, рівня витрат постачальників та міжнародних рекомендацій. У перспективі це може вплинути на структуру платежів у різних регіонах.

На цьому тлі тема підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі з 1 травня залишається однією з ключових у комунальному секторі, оскільки остаточні рішення ще не ухвалені, а ринок перебуває в режимі очікування.

Джерело: tsn, obozrevatel

