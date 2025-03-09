Народный прогноз погоды в Запорожье 10 марта указывает на то, что садоводам следует начинать сажать семена капусты и помидоров.

Прогноз погоды в Запорожье 10 марта свидетельствует о спокойной, но преимущественно пасмурной погоде, сообщает Politeka.net .

Об этом свидетельствуют данные на сайте sinoptik.ua .

Прогноз погоды в Запорожье на 10 марта предполагает температурные колебания от +5°C ночью до +13°C днем. Максимальная температура в этот день приближается к рекорду, установленному в 2020 году – +19,5°C, погода этого дня не будет столь теплой, однако все же обещает быть приемлемо мягкой в ​​начале марта.

Утром температура составит +5°C, а днем ​​температура поднимется до комфортных +13°C. Вечером термометр снизится до +8°C. Ветер будет слабым до 2,8 м/с, а вероятность осадков в Запорожье в этот день - 0%. Прогноз погоды в Запорожье обещает лишь небольшие прояснения на небе вечером, но день будет облачным.

По приметам народного прогноза погоды на 10 марта в Запорожье, если синица споет, можно ожидать тепло. С этого момента средняя температура воздуха должна перейти на нулевую отметку, что означает начало проталин. Это также время для садоводов, когда следует начинать сажать семена капусты и помидоров.

Прогноз погоды в Запорожье на 10 марта дает повод для оптимизма: хотя и не будет солнечного дня, температура будет достаточно комфортной, чтобы насладиться весенней атмосферой и начать подготовку к теплому сезону.

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