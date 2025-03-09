Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 10 по 16 марта обещает преимущественно пасмурную погоду, но без осадков, сообщает Politeka.net .

Об этом свидетельствуют данные на сайте sinoptik.ua .

Температура будет постепенно повышаться, приближая город к настоящей весне. В понедельник средняя температура будет днем ​​варьироваться от +13°C до +19°C, а ночью температура будет держаться около +5°C. Ветер будет умеренный, с максимальной скоростью до 4,9 м/с.

10 марта (понедельник): в течение дня в Запорожье будет пасмурно, но без осадков. Температура днем ​​достигнет +13°C, а ночью снизится до +5°C. Ветер слабый, 2-3 м/с.

11 марта (вторник): Прогноз погоды на этот день также обещает пасмурную погоду с температурой днем ​​до +15°C. Ветер будет сильнее - до 4,5 м/с, но осадков не ожидается.

12 марта (среда): Пасмурный день, но температура днем ​​повысится до +19°C. Ветер будет до 4,9 м/с, а вероятность осадков остается низкой.

13 марта (четверг): Температура днем ​​снова достигнет +18°C. остаться согласиться облачно, но без дождей. Ветер будет до 6,6 м/с.

14 марта (пятница): День будет облачным, но без осадков. Максимальная температура достигает +19°C, а ночью остаются на уровне +10°C.

15 марта (суббота): Прогноз погоды обещает облачный день без осадков. Максимальная температура достигнет +18°C, но ночью будет прохладно до +9°C.

16 марта (воскресенье): Днем с температурой до +16°C. Ночью температура останется около +11°C. Осадков не ожидается.

Народный прогноз погоды на текущую неделю предусматривает постепенное потепление. Для огородников это время для подготовки к весенним работам: наступит время для посадки семян на рассаду и подготовки картофеля к посадке.

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