Отключение света в Запорожье намечено на разных улицах города с 9:00 до 17:00, а также в срочном порядке.

Об этом сообщает Politeka.net .

На некоторых улицах города, таких, как ул. Ивана Богуна, ул. Автострадная и ул. Академика Вернадского будут проводить плановые ремонты электрооборудования с 9:00 до 17:00. Отключение света в Запорожье коснется многоквартирных домов на таких улицах, как Ивана Богуна (дома с номерами 12-16, 13-49, 18-50, 51-67, а также 52, 54, 69 и 71).

В то же время, срочный ремонт электрооборудования запланирован на ул. Брюлова (дома 11, 12, 14, 16) и других районах, включая ул. Европейскую (Малиновского) и ул. Парамонова, где отключение света будет продолжаться с 11:00 до 17:00. Это отключение света в Запорожье также касается многих частных домов на указанных улицах.

Также не уйдут отключений света в Запорожье жители улиц, находящихся в центральных частях города. К примеру, в районе ул. Независимая Украина и ул. отключения будут производиться с 9:00 до 16:00.

Жители, где планируется отключение света, должны быть готовы к возможным перебоям в электроснабжении, что обусловлено необходимостью проведения работ по обеспечению безопасности и улучшению энергетической инфраструктуры города. Ремонтные работы производятся в обязательном порядке, поэтому временное отключение света в Запорожье является необходимой мерой для поддержания стабильной работы энергосистемы.

Согласно информации от местных энергетических компаний, все работы будут завершены вовремя, а после их завершения возобновится электроснабжение.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, сильные магнитные бури нанесут удар: названы опасные даты в конце февраля

Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.