Ситуация с отключением света в Запорожье остается сложной на момент 9 марта, энергетики всячески пытаются справиться с последствиями обстрелов города.

Отключение света в Запорожье продолжают беспокоить жителей региона, сообщает Politeka.net .

Об этом информируют в ПАО "Запорожьеоблэнерго".

По состоянию на 9 марта из-за боевых действий на прифронтовых территориях Запорожской области без энергоснабжения остаются 3 395 потребителей. Это стало следствием повреждения электросетей из-за обстрелов, что существенно влияет на стабильную поставку электроэнергии.

Однако энергетики "Запорожьеоблэнерго" продолжают активно работать над восстановлением света для жителей региона. За прошедшие сутки бригады компании устранили новые разрушения, вызванные вражескими обстрелами. В результате этого удалось вернуть свет для 188 домохозяйств, оставшихся без электроэнергии из-за боевых действий.

Кроме того, в Запорожье и четырех населенных пунктах Запорожского района было заживлено 1991 дом, которые обесточивались из-за технологических нарушений. Таким образом, произошедшие из-за технических проблем отключения света в Запорожье удалось оперативно ликвидировать, и поставки электроэнергии были возобновлены.

Несмотря на усилия энергетиков, ситуация с отключением света остается сложной, особенно на линии фронта, где любая техническая проблема может привести к новым отключениям света. В то время как в городе и окрестных районах успешно устраняются технологические неисправности, боевые действия все еще оставляют большую угрозу стабильности электроснабжения.

В общем, хотя на утро 9 марта отключение света в Запорожье из-за боевых действий все еще беспокоят жителей, энергетики продолжают упорно работать над восстановлением электроснабжения для нуждающихся. Власти и энергетические компании обещают приложить все усилия для обеспечения надежной поставки света в городе и области, несмотря на непростые условия.

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