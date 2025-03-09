К отключению света в Запорожье а неделю с 10 по 16 марта стоит заранее приготовиться жителям и гостям города.

Отключение света в Запорожье на неделю с 10 по 16 марта связаны с ремонтом электрооборудования, сообщает Politeka.net .

Об этом информируют в ПАО "Запорожьеоблэнерго".

Это важное техническое обслуживание может повлиять на поставку электроэнергии в некоторых районах города, поэтому жителей просят учесть эти изменения в расписании.

14 марта, в связи с плановым ремонтом электрооборудования, ожидаются отключения света в таких районах Запорожья:

шоссе Ореховское с 10:00 до 12:00;

ул. Ивана Сирко (Бакинских комиссаров) с 09:00 до 17:00.

Отключения света Запорожье на неделю с 10 по 16 марта являются частью регулярных мер по обеспечению надежности энергетических сетей. Потребители улиц, где состоятся ремонты, должны быть готовы к временным перебоям в подаче электричества.

Также 13 марта с 10:00 до 16:00 состоится отключение света в районах по улице Василия Сергиенко (Заднепровская), а 12 марта с 09:00 до 16:00 – по улице Ивана Богуна. Ремонтные работы производятся с целью улучшения состояния энергетических сетей, что позволит избежать аварийных отключений в будущем.

Отключение света в Запорожье на неделю с 10 по 16 марта также охватывает несколько других улиц, среди которых ул. Михаила Грушевского, ул. Обереговая, ул. Дивизионный, а также другие районы, где будут проведены плановые работы.

Горожане должны заранее подготовиться к возможным неудобствам и учесть указанные часы отключения света.

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