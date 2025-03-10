Завершение отопительного сезона в Запорожье: когда отключат отопление

Уже скоро ожидается повышение среднесуточной температуры, что означает приближение завершения отопительного сезона в Запорожье.

Завершение отопительного сезона в Запорожье и Украине традиционно проходит 15 апреля, пишет Политика.

Если весна будет теплой, отопление в Запорожье может быть отключено ранее. Основанием для этого является температура воздуха, а не дата календаря.

Как и в других городах Украины, завершение отопительного сезона в Запорожье зависит от среднесуточной температуры, которая должна быть больше +8°C в течение трех суток. Если температура соответствует этому стандарту, местные власти принимают решение об отключении теплоснабжения.

Когда отключат отопление в 2025 году в Запорожье:

Порядок включения и отключения отопления в Запорожье регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

Согласно постановлению отключение отопления в Запорожье может произойти, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд превысит +8°C.

Мэр города отмечает, что нынешняя весна обещает быть теплой, поэтому завершение отопительного сезона в Запорожье планируют проводить совсем скоро. Отопление, где это позволяет температура, постепенно отключается.

Завершение отопительного сезона в Запорожье, в частности в учреждениях здравоохранения, культуры, образования и социальных учреждениях, начнется после получения письменных заявок от руководителей соответствующих организаций.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.