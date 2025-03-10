В связи с плановыми ремонтами электрооборудования Запорожьеоблэнерго обнародовало графики отключения света в Запорожье 11 марта.

Жителей города просят заранее подготовиться к временным перебоям в электроснабжении, просмотрев графики отключения света в Запорожье 11 марта, сообщает Политика.

Согласно графикам отключения света в Запорожье 11 марта, обнародованным Запорожьеоблэнерго, электричества во вторник не будет на нескольких улицах города.

Графики отключения света в Запорожье 11 марта будут проходить в разных районах города. Например, с 09:00 до 17:00 на улице Васильевская (дома с 1 по 7 и со 2 по 8) будет продолжаться плановый ремонт электрооборудования.

Также с 09:00 до 16:00 в районе улицы Нижнеднепровская (дома 2, 2Б, 2В, 4Б, 4В, 4Г) будут производить работы, которые могут привести к отключению света.

Кроме того, с 10:00 до 12:00 без электричества останутся жители улицы Авангардной (дома 12 и 34), а с 13:00 до 17:00 - на улице Пейзавой (Ленска) и Набережной (дома 17, 17д, 17б, 97). Здесь также будут проводиться плановые ремонтные работы электросетей.

Пользователям следует учитывать эти графики отключения света в Запорожье 11 марта, чтобы минимизировать неудобства. Обновленную информацию о графиках можно получить на сайте Запорожьеоблэнерго.

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